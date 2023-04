Pistoiese, la bestia nera Sammaurese è una sentenza: 0-0 al "Melani" e addio promozione?

Pistoia, 16 aprile 2023 – La bestia nera colpisce ancora. Reduce dal k.o. prepasquale di Bologna col Corticella, e conseguente perdita del primo posto in classifica, la Pistoiese non va oltre il pareggio a reti inviolate con la Sammaurese al “Melani”. Con il successo, 3-2 all’andata, e questo pari, la formazione romagnola assurge ad autentica bestia nera della squadra allenata da Luigi Consonni, che a tre giornate dal termine della stagione regolare dice praticamente addio ai sogni di promozione in serie C. I punti che adesso la separano dalla Giana Erminio sono 4, tanti, troppi con appena 9 in gioco.

Arancioni spuntati (l’assenza di Barzotti ha pesato oltremisura), divenuti pericolosi solo nella parte conclusiva della partita (ma hanno rischiato pure la nuova clamorosa sconfitta). Avvio con i padroni di casa a fare la partita e gli ospiti a difendersi con ordine. Scarse le emozioni, tanto per adoperare un eufemismo. Al 23’, angolo di Caponi a pescare Davì, che prova, senza riuscirci, la deviazione sul primo palo. Al 35’ bell’inserimento in area di Macrì dalla sinistra, pregevole passaggio ad Arcuri, che svirgola da posizione favorevole.

Al 38’ Di Biase nei sedici metri azzarda la girata a rete: il pallone finisce alle stelle. Ripresa sulla falsariga della prima frazione di gioco, con Caponi e compagni che non riescono ad accelerare il ritmo e i romagnoli abili a contenere e ripartire in contropiede. Al 17’ il neo entrato Andreoli scende bene sulla sinistra, penetra in area mettendo la palla nel mezzo: ma nessuno è pronto a battere a rete. Al 23’ ci prova Caponi direttamente su calcio piazzato: la sfera, deviata da un difensore, termina in corner.

Al 27’ punizione di Merlonghi dai 28 metri, respinta coi pugni da parte di Valentini. Neppure sessanta secondi più tardi, tiro a giro di Macrì controllato senza problemi da Piretro. Al 41’ doppia opportunità per gli ospiti con Barbatosta, sull’uscita disperata di Valentini. Al 43’ presunto tocco di mano di Bolognesi nell’area di rigore romagnola: grandi le proteste dei pistoiesi. Subito dopo, conclusione di Barbuti. Troppo poco, però, per battere la Sammaurese e reggere il passo della capolista Giana Erminio. Dall’altro lato, punto d’oro per la Sammaurese, che non ha rubato nulla.

TABELLINO

PISTOIESE – SAMMAURESE 0-0 PISTOIESE (4-2-3-1): Valentini; Biagioni (14’ st Vassallo), Davì, Viscomi, Arcuri; Caponi, Mehic (40’ st Ennasry); Sighinolfi (24’ st Barbuti), Boccardi (14’ st Andreoli), Macrì; Di Biase (30’ st Florentine). A disposizione: Urbietis, Basani, Martic, Avdillari. Allenatore: Consonni. SAMMAURESE (4-3-3): Piretro; Masini, Benedetti, Maggioli, Bolognesi; Casadio, Scarponi (34’ st Maltoni), Haruna; Berardi (24’ pt Cremonini), Grassi (21’ st Barbatosta), Merlonghi. A disposizione: Zavatti, Manfroni, Grbic, Sami, Vallocchia, Di Novella. Allenatore: Martini. ARBITRO: Silvestri di Roma 1. NOTE: giornata soleggiata, ma ventosa, spettatori circa 1200. Ammoniti: Caponi, Andreoli. Angoli: 6-2. Recupero: 1’, 4’.