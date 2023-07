Pistoiese, c’è attesa per il grande evento di stasera al Nursery

In casa Pistoiese tutti i fari sono puntati su stasera, con l’evento "kick off" (Nursery Campus, a partire dalle 21) che darà ufficialmente il via alla stagione arancione. Previste tante sorprese per i tifosi e non solo. Intanto la società ha comunicato che, in occasione della manifestazione, oltre alla nuova maglia da gioco sarà presentata anche la campagna abbonamenti per la stagione 202324.

Per sottoscrivere la tessera, questi gli orari della biglietteria presso la sala hospitality dello stadio Melani sotto la Tribuna Centrale: domani ore 10-12.30, da lunedì a venerdì ore 17.30-20, sabato 2907 ore 10-12.30; lunedì 3107 ore 17.30-20.

Questi orari riguardano la prelazione riservata agli abbonati della stagione 2022-2023, che andrà appunto in scena dal 22 al 31 luglio. Ad agosto si aprirà la campagna anche per i nuovi abbonati, con orari che saranno diffusi in seguito.