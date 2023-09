Napoli alla conquista del "Torneo di Sansepolcro" Le assenze troppo pesano: l’Estra Pistoia va ko

È Napoli la prima finalista del torneo di Sansepolcro che batte l’Estra Pistoia per 69-80. I biancorossi oggi disputeranno la finale per il terzo quarto posto contro la squadra che uscirà sconfitta dal confronto tra Pesaro e il Cso Voluntari. Un primo tempo che serve a Pistoia per calarsi nella realtà della massima serie. L’avvio di partita di Pistoia, infatti, non è tra i migliori, i biancorossi subiscono l’iniziativa di Napoli e ci mettono un po’ prima di registrare la difesa che nella prima parte di gara lascia troppi spazi. Una volta registrati i meccanismi, l’Estra inizia la sua partita e piano, piano riesce recuperare lo svantaggio chiudendo sotto di 4 punti dopo essere stata sotto anche di 12 lunghezze. Nel secondo periodo i problemi arrivano in attacco con Pistoia che soffre la difesa di Napoli e non riesce a trovare sbocchi: 11 punti segnati nel quarto sono lo specchio della prova offensiva di Pistoia così come i 19 subiti denotano che in difesa manca ancora qualcosa. Tutto nella norma sia perché l’Estra Pistoia è una squadra ancora in corso d’opera, sia perché per molti era la prima volta che si trovavano ad affrontare una squadra di serie A e sia perché i biancorossi sono un gruppo giovane e per metà tutto nuovo. Aspetti che ovviamente coach Nicola Brienza conosce bene e dopo aver lasciato i suoi prendere confidenza con il match, una volta negli spogliatoi ha apportato i dovuti aggiustamenti. Un effetto che non tarda a farsi vedere con l’Estra che rientra in campo e piazza un parziale di 17-5 in 6 minuti impattando la partita (57-57) e rimettendo tutto in discussione. Uno sforzo che Pistoia, che ha dovuto fare a meno di Varnado e Moore, paga caro nell’ultimo quarto subendo in 5 minuti un parziale di 5-15 che rimettono la partita nelle mani di Napoli che senza tanti problemi riesce a portare in porto.

IL TABELLINO. Estra Pistoia: Willis 11, Della Rosa 3, Saccaggi 5 (nella foto), Del Chiaro 9, Wheatle 9, Hawkins 19, Ogbeide 13 Moore n.e. Metsla n.e. Stoch, Farinon n.e. All. Brienza.

Gevi Napoli: Pullen 4, Zubcic 11, Jaworski 15, De Nicolao, Coralic, Owens 10, Sokolowski 14, Lever 12, Bamba 3, Mabor 10, Saccoccia 1, Ebeling n.e. All. Milicic.

Parziali: 19-23; 30-42; 57-57.

Arbitri: Lo Guzzo, Masi, Attard.

Maurizio Innocenti