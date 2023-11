Minors. Sorride solo Bottegone. Quarrata, stop inatteso

Giornata infausta, l’ottava d’andata dei campionati di serie B Interregionale e C: si salva soltanto Bottegone. In cadetteria, infatti, cola a picco il Consorzio Leonardo Servizi e Lavori Quarrata al PalaFontevivo di San Miniato: 87-63 a favore de La Patrie Etrusca. Nel girone A di C, primo acuto della Valentina’s Camicette, che supera 86-73 il fanalino di coda Fucecchio; perdono nel girone B, invece, di misura, 86-83, l’Endiasfalti Agliana al PalaCapitini contro il Don Bosco Livorno e nettamente a Pisa, 85-68, la Gioielleria Mancini Monsummano. Quarrata è quinto in graduatoria con 10 punti; Bottegone penultimo a 2; Monsummano e Agliana, rispettivamente terz’ultimo e penultima a quota 2. Una gara da dimenticare in fretta per Quarrata. "Per certi versi è da dimenticare, per altri da ricordare per il futuro. Ognuno di noi deve farsi un esame di coscienza, a cominciare dal sottoscritto", il messaggio mandato da coach Alberto Tonfoni al termine della sfida. Quarrata: Marini 2, Mustiatsa 1, Balducci 15, Molteni 14, Falaschi 2, Calugi, Regoli 6, Antonini 5, Agnoloni, Tiberti 18. C’era una sola cosa da fare nella serata della "King" per Bottegone: vincere. E la vittoria è arrivata nello scontro salvezza contro la Folgore Fucecchio. Bottegone: Magnini 8, Santangelo 5, Pierattini 2, De Leonardo 19, Leoni, Riccio 22, Poli, Mati 17, Cukaj 8, Mucciola, Banchelli 2, Milani 2. "Dovevamo tirare fuori la voglia di vincere e così è stato – dichiara il coach della Valentina’s Maurizio Milani –. In settimana avevamo lavorato in maniera puntigliosa sui dettagli che dovevano portarci al successo. La voglia ce l’hanno messa tutti: abbiamo giocato insieme". Agliana: Zita 4, Andrei 7, Rossi 31, Mucci 3, Nieri 15, Catalano 12, Cannone 3, Bibaj, Mbengue, Bacci 4, Bonistalli 4, Baroncelli.

Pesante ko per gli Shoemakers: in terra Pisana il Cus è micidiale dall’arco e non concede scampo ai valdinievolini. Monsummano: Danesi 9, Parlanti ne, Cantrè 2, Meacci 2, Calderaro 5, Vettori 4, Lepori, Giusti, Tommei 23, Cellerini, Santi 2, Manetti 21.

Gianluca Barni