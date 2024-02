Minors. Per il Dany Quarrata c’è l’esame Cecina

Consorzio Leonardo Servizi e Lavori Quarrata e Valentina’s Camicette Bottegone domani in casa, Endiasfalti Agliana e Gioielleria Mancini Monsummano dopodomani rispettivamente tra le mura amiche e in trasferta. Il programma della nona giornata del girone di ritorno del campionato di serie B Interregionale vedrà il Dany Basket Quarrata ospitare, dalle 21 al PalaMelo della città del mobile, lo Swag Basket Cecina: sfida tra la quinta forza della classifica con 24 punti e la terza a 26. Formazione quarratina al completo: rientrerà anche Marini, assente causa lutto nell’ultima gara, quella giocata e vinta contro San Miniato. C’è l’occasione di continuare a stupire: il torneo dei mobilieri è stato sin qui da applausi.

Nel raggruppamento A di serie C, il nono turno di ritorno presenterà il confronto tra Bottegone e Valdisieve (dalle 21.15 alla palestra Martin Luther King della frazione alle porte di Pistoia). "È stata una settimana di allenamenti regolari, con la disputa della consueta amichevole infrasettimanale contro Montemurlo – fanno sapere da casa-Bottegone –. Giocheremo uno scontro diretto per la salvezza, importante per portarsi dietro due punti e magari ribaltare la differenza canestri dell’andata, allorché Valdisieve si impose 79-72 davanti al pubblico amico. Valdisieve che, tra l’altro, non potrà disporre di due elementi, squalificati".

Nel girone B di serie C, domenica dalle 18 al Pala Capitini, Agliana cercherà ulteriori punti contro la Polisportiva Sancat Firenze: quarta piazza a quota 20 per i neroverdi, terza a 24 per i fiorentini. Compagine aglianese al completo, orfana di Daniel Catalano, che ha scelto di indossare i colori di Legnaia, in B Interregionale, rimangiandosi la parola data.

Nello stesso girone, sempre domenica dalle 18 a Carrara, CMB Carrara – Monsummano: terz’ultimo posto della graduatoria a 10 per il primo, quart’ultimo a 12 per il secondo.

Gianluca Barni