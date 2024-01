Minors. Il Dany mette la quinta. Riscatto per Bottegone

Quinta giornata di ritorno fatta di gioie per il Consorzio Leonardo Servizi e Lavori Quarrata e la Valentina’s Camicette Bottegone, di amarezze invece per l’Endiasfalti Agliana e la Gioielleria Mancini Monsummano. Ma non c’è tempo di rifiatare: domani e dopodomani si torna in campo per il sesto turno di ritorno. In serie B Interregionale, Quarrata compie l’impresa espugnando il PalaSammontana di Empoli, ove nessuna delle squadre di fuori aveva mai vinto in questa stagione: 69-65 al Computer Gross Use e quarto posto in classifica con 20 punti in compagnia di San Miniato, in scia a Virtus Siena 26, Empoli e Cecina 22. Trattasi del quinto successo consecutivo, arrivato al termine di una partita che dalla seconda frazione in avanti ha sempre visto i biancoblu in vantaggio, anche con un margine di doppia cifra. Domani sera, a partire dalle 21 al PalaMelo della città del mobile, sfida al Cantini Lorano Olimpia Legnaia, sesto in graduatoria a quota 16 con Spezia e Lucca. Vincere sarebbe un ulteriore passo verso… la gloria.

Nel girone A di serie C, inizia alla grande il 2024 di Bottegone, capace di piegare tra le mura amiche 75-69 Sansepolcro. Dopo aver osservato il turno di riposo nel turno precedente, i gialloneri hanno avuto la meglio dei rivali in lotta per la quarta piazza. "Ci prendiamo questa bella vittoria, ottenuta contro un’ottima squadra – esulta coach Maurizio Milani –. I ragazzi, Delage compreso (inseritosi benissimo), sono stati bravissimi; una nota di merito in più per Milani, Riccio e Santangelo. Peccato per l’infortunio alla spalla occorso a De Leonardo". Bottegone, ora terz’ultimo a 10, sarà impegnato dopodomani dalle 21 al "PalaCosmelli" di Livorno con l’Unione Sportiva. Nel girone B di C, cadono Agliana, in casa 98-74 con la capolista Mens Sana Siena, e Monsummano, a Livorno contro la Fides (69-53). Agliana, quinta a 14 con Don Bosco e Fides Livorno, di scena domani dalle 21.15 a Firenze con l’Enic Pino, Monsummano, ultimo a 8 con la Synergy Valdarno, domani dalle 21 a Ponte Buggianese con Pontedera.

Gianluca Barni