L’Estra pronta a ripartire. Obiettivo blindare la ’A’

L’Estra Pistoia si gode gli ultimi scampoli di ’vacanza’. I giocatori, in attesa di rientrare in palestra per riprendere gli allenamenti, avranno a disposizione l’intero weekend per riposarsi. La ripresa è fissata per tutti lunedì: unico esentato è Carl Wheatle, che proprio lunedì sera giocherà la seconda partita con la Nazionale inglese e quindi tornerà a disposizione martedì. Jordon Varnado insieme a qualche altro compagno di squadra della truppa degli italiani sono rimasti a Pistoia per continuare il lavoro di mantenimento della condizione fisica. L’Estra tornerà di nuovo in campo per la gara interna contro Tortona domenica 3 marzo (ore 18.15) per una sfida che assume una grande importanza in chiave salvezza. Pistoia attualmente si trova al decimo posto con 18 punti e, numeri alla mano, per potersi dire salva servono almeno tre vittorie. Alla fine del campionato mancano dieci giornate ed i biancorossi avranno cinque gare interne e cinque esterne. Per quanto riguarda le partite casalinghe si parte, come detto, da quella di domenica 3 marzo contro Tortona, poi la sfida del 23 marzo contro Treviso, quella del 7 aprile contro Reggio Emilia, il 21 aprile contro Brindisi e il 5 maggio per l’ultima giornata di campionato contro Varese.

Fuori casa l’Estra affronterà il 10 marzo Cremona, il 16 marzo Napoli, il 30 marzo Bologna, il 13 aprile Pesaro e il 28 aprile Trento. E’ piuttosto ovvio e scontato che Pistoia dovrà cercare i punti salvezza al PalaCarrara e, calendario alla mano, le possibilità per riuscirci ci sono tutte. Sia chiaro, non vuol dire che il calendario interno dell’Estra sia facile, tutt’altro, ma da che mondo è mondo la salvezza passa sempre dalle vittorie interne e Pistoia ha delle sfide in cui può giocarsi le proprie chance. Le gare fuori casa, Napoli e Bologna su tutte, sembrano più complicate anche perché arrivano contro avversari, Cremona, Pesaro, Brindisi e Varese, che si stanno giocando un posto nei play off o la permanenza nella massima serie.

Certo fare tabelle in questo momento è impossibile, perché le giornate sono ancora molte e tutto dipenderà da che tipo di situazione di classifica arriveranno le squadre al momento della sfida diretta per cui è giusto pensare una partita alla volta a partire da quella contro Tortona che è un appuntamento da non mancare. Intanto ieri c’è stata la riunione dell’assemblea di Lega dove tra le tante cose sono state definite le date dei playoff 2024 che inizieranno sabato 11 maggio per concludersi domenica 16 o lunedì 17 giugno in base alla partecipazione o meno di squadre italiane alla Final Four di Eurolega.

