Le ultime giornate. Finale di stagione privo di emozioni

L’Aglianese ha raggiunto aritmeticamente l’obiettivo della salvezza. Dopo il punto conquistato col Mezzolara, e anche grazie alle modifiche alla graduatoria dovute all’esclusione della Pistoiese, è arrivata infatti la certezza della permanenza in Serie D. L’Aglianese si trova infatti a più dieci rispetto alla Sammaurese sestultima ed essendoci nove punti in palio da qui a fine anno è impossibile che i giallorossi riescano ad agganciare i ragazzi di Baiano. Negli ultimi tre turni della stagione regolare Perugi e compagni dovranno disputare due gare al "Bellucci", prima contro il Progresso e all’ultima giornata contro il Forlì. La partita contro i bolognesi potrebbe risultare decisiva in chiave playout, coi rossoblu che sono in piena bagarre per evitare i playout. I forlivesi invece arriveranno ad Agliana col dichiarato obiettivo di centrare la zona playoff. In mezzo l’Aglianese partirà alla volta di Certaldo per un altro pomeriggio in cui la formazione avversaria, nel caso specifico i viola penultimi in classifica, dovrà gettare il cuore oltre l’ostacolo per salire sul treno salvezza.