Le pagelle. Willis e Varnado spine nel fianco. Saccaggi leader

Moore 9: devastante. Charlie a Brindisi ha distribuito perle di basket, una lezione di pallacanestro da far vedere ai più giocani. Una gara da stropicciarsi gli occhi: 30 punti in 28’, 56 da due, 59 da tre, 55 ai liberi, 5 assist e 36 di valutazione.

Willis 7,5: nel primo tempo è lui che tiene in partita Pistoia, provando a strappare. Negli altri due quarti cala un po’ ma rimane comunque prezioso.

Varnado 7,5: non al meglio ma nonostante tutto rimane un giocatore fondamentale per Pistoia e un cliente difficile per gli avversari, segna e difende e nei momenti importanti è sempre presente.

Hawkins 5: per non essere troppo severi, perché in realtà la sua prova è decisamente incolore: due tiri e un rimbalzo. Si salva perché si sbatte in difesa.

Ogbeide 6: in attacco non ha una grande produzione ma in compenso in difesa riesce a dire la sua.

Wheatle 6,5: una prova difensiva di livello di quelle che mandano in tilt gli avversari e che danno una grandissima mano alla squadra.

Saccaggi 6,5: Sacca si dedica completamente alla squadra, porta palla dando geometria al gioco che gestisce molto bene e in difesa si batte come un leone.

Della Rosa sv: in campo solo 5’ troppo pochi per esprimere un giudizio.

Del Chiaro 5: i due liberi sbagliati e in fallo commesso nel finale del terzo quarto hanno fatto correre dei brividi a Pistoia. Deve ancora crescere.

Brienza 8,5: la prima vittoria (meritata) è arrivata così come sono arrivati i miglioramenti della squadra. Ora avanti così.