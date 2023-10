Le pagelle. Willis e Ogbeide sono i migliori. Tutta la squadra ha fatto il possibile

Moore 6,5: la difesa lo bracca in tutti i modi ma lui ci prova a divincolarsi dalla morsa dei difensori e alla fine ci riesce pure (10 punti, 6 rimbalzi e 6 assist).

Willis 7: quando entra in striscia per gli avversari sono dolori e contro Brescia Payton ha le mani calde e soprattutto rispetto all’ultima volta gioca con maggiore continuità.

Wheatle 6: una partita tutta sacrificio e utilità al servizio dei compagni. Carl difende e sgomita, insomma fa il suo con la solita grinta.

Hawkins 5: una serata da dimenticare ma dare un voto più basso sarebbe ingeneroso perché ci mette impegno e ci prova nonostante i risultati non siano dalla sua parte. E’ chiaro che deve migliorare e la speranza è che lo faccia in fretta.

Ogbeide 7: sotto i tabelloni dice la sua e in attacco si fa sentire ma soprattutto dà la sensazione di essere più nel vivo del gioco in modo particolare nella seconda parte della partita.

Varnado 6,5: non è esplosivo come al solito anche perché Brescia lo francobolla a dovere evitando di farlo muovere. Nel finale si infortuna alla caviglia ed è costretto a lasciare il parquet. Della Rosa 5: una serataccia per il capitano che non riesce a dare la scossa che vorrebbe e di cui la squadra avrebbe bisogno.

Saccaggi 5: difficile districarsi dalla rete difensiva di Brescia che non gli lascia spazio neppure per respirare tanto che alla fine riesce ad escluderlo dal gioco.

Del Chiaro 5: sta in campo per 6 minuti senza lasciare il segno.

Brienza 6,5: la squadra gioca una partita solida e di grande intensità dal punto di vista difensivo riuscendo a contenere per quanto possibile una squadra come Brescia.

Nel finale subisce il parziale che chiude il match, ma quando Della Valle decide di salire in cattedra non c’è difesa che possa tenere. La squadra, detto davvero con onestà e oggettività, ha fatto ciò che poteva contro la capolista del campionato, di più non si poteva chiedere ai giocatori.

M.I.