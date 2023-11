Le pagelle. Varnado stellare. Ma il merito della vittoria va a Brienza

Moore 7,5: ormai è una sicurezza su cui i compagni sanno di poter contare. Fa girare la squadra a dovere e si prende le proprie responsabilità quando serve. Willis 7,5: sta trovando una continuità di rendimento che non può che essere di grande aiuto per la squadra. Difende con aggressività e in attacco ha mani decisamente calde. Varnado 9: la serie di triple che di fatto hanno chiuso il match sono da incorniciare, ha giocato un’ottima partita in difesa ed è stato un incubo per Venezia. Wheatle 7,5: mister utilità. Carl è ovunque soprattutto nel cuore della difesa dove tira giù 11 rimbalzi preziosi come l’oro. Ogbeide 7,5: lottare contro i lunghi di Venezia non è di certo un’impresa facile ma Derek ci è riuscito sgomitando sotto i tabelloni. Hawkins 6: una sufficienza di incoraggiamento soprattutto per l’applicazione difensiva. In attacco deve ritrovare fiducia. Saccaggi 6: Sacca ha giocato per la squadra, ha fatto ciò che un play deve fare ovvero dare ritmo e servire i compagni. Del Chiaro 6: una prova sicuramente migliore rispetto alle ultime uscite segno che Angelo sta trovando fiducia. Brienza 8,5: se la squadra ha giocato una partita praticamente perfetta gran parte del merito è di chi la partita l’ha preparata. Pistoia ha messo in difficoltà Venezia grazie ad un difesa che ha concesso poco o nulla e una gestione della gara e dell’attacco che hanno fatto la differenza.

M.I.