LE PAGELLE. Ogbeide domina. Hawkins preciso. Moore svagato

Moore 6: una sufficienza stiracchiata e solo perché alla fine Pistoia ha vinto e i 16 punti realizzati hanno finito per fare comodo, ma le palle perse nel finale e il tecnico preso gridano vendetta.

Willis 7,5: gli avversari lo braccano ma quando conta, quando c’è da decidere la partita è lui che si prende la scena mettendo in mostra tutte le sue grande qualità.

Wheatle 6: in difesa le cose non vanno malissimo ma per il resto 5 palle perse e 1/4 ai liberi non sono un gran bottino. Ma dà il suo contributo.

Hawkins 7,5: inizia alla grande sia in attacco che in difesa, riesce a mantenere un rendimento costante prendendosi le proprie responsabilità.

Ogbeide 7,5: una partita chiusa con una doppia-doppia da 17 punti e 11 rimbalzi. L’area è casa sua e Derek non fa entrare nessuno: tre le stoppate.

Blakes 7,5: partita di grande intelligenza, si prende i tiri quando serve, difende, smazza assiste per i compagni e la sua presenza è fondamentale.

Della Rosa 7: il capitano come al solito quando la squadra ha bisogno risponde presente e nel caso se serve suona la carica, le sue due triple pesano come macigni.

Saccaggi 6: gioca una partita rognosa, provando a francobollare chiunque gli capiti a tiro, insomma fa il gioco sporco e ci riesce bene.

Del Chiaro sv. Gioca solo sei minuti.

Brienza 7: la squadra aveva bisogno di ritrovare la strada maestra, poco importa se attraverso il basket spettacolo o quello duro e aggressivo, l’importante era rivedere la Pistoia che lotta, sgomita e non molla fino alla fine.