Lampo Meridien vince a Settimello, Benedetti decisivo nei minuti finali

SETTIMELLO

0

LAMPO MERIDIEN

1

SETTIMELLO Marchi, Russo, Ferrari A (29’ st Ussia), Giusti, (16’ st Ciari), Tinagli (7’ st Gaggini), Kowalski, Lepri, Gambini, Calabrese, (16’ st Troure) Orlandi, Oriti (16’ st Angiolini).

All. Giannini.

LAMPO MERIDIEN Lavorini, D’Angelo (24’ st Taverna), Simi (29’ st Fanani), Fattorini, (24’ st Aquilante) Massaro, Del Sorbo, Bastogi (41’ st Sabatini), Di Vito, Pirone, Maiorana, Benedetti. All. Montagnolo.

ARBITRO Castorina di Lucca.

MARCATORE Benedetti al 47’ st.

In piano recupero la Lampo Meridien espugna il difficile campo di Settimello, grazie ad una rete segnata da Benedetti su assist di Aquilante. Un’azione ottima, con Aquilante bravissimo nell’offrire un preciso passaggio a Benedetti che con freddezza batte il portiere. Un gol che vale molto per la squadra allenata da Montagnolo che conquista tre punti assolutamente meritati, su un campo difficile e ostico. Dieci minuti prima il portiere locale Marchi aveva parato un calcio di rigore allo stesso Benedetti. Il fallo era stato commesso su Aquilante. Una vittoria complessivamente meritata per gli ospiti valdinevolini, che hanno fatto la voce grossa.

Massimo Mancini