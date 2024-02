LAMPO MERIDIEN

0

SAN MARCO AVENZA

1

LAMPO MERIDIEN Bartolozzi, Fanani (77’ Bonni), d’angelo, Mazzanti, Massaro, Simi, Di Vito, Vettori, Aquilante (71’ Del Fa), Maiorana, Raffi. All. Magrini.

SAN MARCO AVENZA Baldini, Lattanzi, Franzoni, Orlandi, Zuccarelli, Aliboni (53’ Della Pina), Cucurnia, Dell’Amico, Verona, Shqpi (82’ Doretti), Smecca. All. Alessi.

ARBITRO Burgassi di Firenze.

MARCATORE Al 17’ Smecca.

Ancora un passo falso casalingo commesso dal Lampo Meridien. Dopo la brillante vittoria ottenuta su campo della Cerretese ci si aspettava una prestazione maiuscola e vincente. Invece siamo a registrare una sconfitta di misura con il San Marco Avenza, per una rete subita all’inizio della gara. A parziale giustificazione occorre dire che dire che i padroni di casa hanno dovuto rinunciare a diversi giocatori. Erano assenti per squalifica Pirone e per infortunio Tirabassi, Dingozi, Boghean e Chianese. Il gol che ha deciso la partita è arrivato al diciassettesimo minuto. Dribbling vincente di Verona che pennella un preciso cross per Smecca, che di testa anticipando il suo difensore e insacca. Un minuto prima il Lampo Meridien era andato vicino al vantaggio con una deviazione di testa di Massaro, che ha incornato la palla su uno spiovente proveniente a calcio d’angolo. Ottima la parata del portiere ospite. Nel secondo tempio si è assistito ad una supremazia territoriale di possesso palla del Lampo Meridien. Ma raramente i ragazzi allenati da mister Magrini si sono realmente resi pericolosi. La cronaca si limita a raccontare un tiro violento di Vettori nel finale, sul quale interviene di bravura il portiere Baldini che salva il risultato. Il resto sono inutili traversoni sui quali è stato facile il lavoro per la difesa ospite intervenire e tentativi falliti di sfondare centralmente la difensa avversaria.

Massimo Mancini