L’Aglianese vince al Bellucci: Calcio, San Donnino ko 3-2

AGLIANESE

3

BORGO S. DONNINO

2

AGLIANESE: Moretti 6.5, Maloku 6, Pupeschi 6, Viscomi 6.5 (35’ st Fiaschi sv) Perugi 5.5 (9’ st D’Ancona 6), Ranelli 6, Gabbianelli 6 (43’ st Marcellusi sv), Marino 6.5, D’Amico 5.5 (9’ st Santarpia 7), Poli 5.5 (15’ st Simonetti 6.5), Lika 6. A disp. Vilardi, Di Fiandra, Bifini, Zumpano. All. Maraia.

BORGO SAN DONNINO: Frattini 5, De Luca 6 (8’ st Tedoldi 6), Baroli 5.5, Som 6 (42’ st Galafassi sv) , Tarantino 5.5, Vecchi 5.5, Carollo 6.5 (36’ st Cenci), Bingo 7, Alfieri 6 (20’ st Davighi 6), Rossi 6.5, Lolli 5.5 (36’ st Ksshari sv). A disp. Monteverdi, Bisagni, Quitadamo, Selloum. All. Rastelli.

ARBITRO: Gallo di Castellammare di Stabia.

MARCATORI: 2’ Frattini (aut.), 7’ st Rossi (rig.), 15’ st Marino, 29’ st Simonetti, 43’ st Bingo.

Esordio vincente per un’Aglianese che contro il Borgo San Donnino non si esprime al massimo, ma mostra potenzialità promettenti, specialmente nei nuovi arrivati: l’esplosività di Santarpia, entrato dalla panchina dà la svolta alla gara, Simonetti, anch’egli subentrato, va in gol e Viscomi, impiegato dall’inizio, mostra l’autorevolezza da leader. Maraia da parte sua non sbaglia nulla facendo cambi decisivi sull’ 1-1. Meno positivo il fatto che l’Aglianese non riesca a controllare del tutto una partita che a tratti dà l’impressione di poter dominare e che appariva già in discesa dopo l’autorete degli ospiti dopo appena due minuti di gioco. E’ stato il portiere del Borgo San Donnino, Frattini, a controllare male un retropassaggio di Vecchi spedendo il pallone nella sua rete.

Sull’1-0 l’Aglianese è stata padrona del campo fino al 20’, concludendo a rete in modo pericoloso due volte con Lika. Dopo però è uscito fuori il Borgo San Donnino: al 21’ Viscomi ha effettuato un recupero in scivolata su Bingo lanciato a rete e al 34’ lo stesso Bingo, dopo una percussione centrale di Rossi, ha concluso di poco a lato. In apertura di secondo tempo gli ospiti sfiorano il pari con De Luca che, lasciato tutto solo, spedisce di testa fuori. Maraia si agita in panchina: evidentemente avverte qualche scricchiolio e infatti al 7’ arriva il rigore per il Borgo concesso per un fallo di Perugi al limite dell’area (fuori per i neroverdi, ma visto dentro dall’arbitro). Rossi pareggia dal dischetto e Maraia non esita a fare le mosse che si riveleranno decisive: dentro Santarpia per D’Amico e D’Ancona per Perugi.

Proprio il nuovo entrato Santarpia al 16’ compie uno strappo imperioso sulla sinistra e dal fondo rimette al centro dove arriva puntuale Marino per il gol del 2-1 (nella foto, i due protagonisti esultano). Fasi alterne: Moretti salva su tiro di Rossi e al 29’ Simonetti sigla il 3 a 1 su azione da corner (battuta di Gabbiadini e spizzata di Lika). Nel finale l’Aglianese soffre la reazione degli ospiti che colpiscono un palo con Corallo e segnano il 3-2 con Bingo chiudendo all’attacco. Ma i tre punti, ciò che più conta, vanno ai neroverdi.

Giacomo Bini