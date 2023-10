L'Aglianese va a Poggibonsi: obiettivo tornare alla vittoria nel Calcio

L’Aglianese gioca oggi, ore 18.30, in trasferta col Poggibonsi nel secondo turno della coppa Italia di serie D. Un ritorno alla vittoria farebbe bene al morale della truppa neroverde, che in campionato è ancora in difficoltà avendo raccolto quattro punti in sei giornate. Anche con il nuovo allenatore Francesco Baiano il bottino è di un punto in due turni. La svolta in termini di risultati non c’è ancora stata e potrebbe venire proprio dalla Coppa. Il primo turno della manifestazione fu superato di slancio dall’Aglianese con un 3-1 al Ponsacco, in una prima partita ufficiale che, per la superiorità dimostrata sul campo rispetto all’avversaria, alimentava legittime speranze. Dopo un mese e mezzo la situazione in campionato è ancora lontana dagli obiettivi stagionali del club, anche se ancora ci sono tante partite da giocare. "A Lodi col Fanfulla abbiamo fatto una buona partita, a differenza di altre gare viste in precedenza – dice il direttore organizzativo dell’Aglianese Fabio Taccola – c’è stata più compattezza, più grinta e più idee, ma per due episodi su calcio piazzato non è arrivata la vittoria". Taccola però non nasconde quanto la società desideri in tempi brevissimi un’inversione di tendenza. "Siamo molto indietro rispetto alle aspettative che ci eravamo prefissati – ammette – c’è poco da dire e da recriminare, da ora in avanti ogni partita dovrà servire a migliorarci per arrivare almeno a fine girone di andata in una posizione tale che nel ritorno ci permetta di dire la nostra, altrimenti abbiamo fallito la stagione che ci eravamo prefissati". Parole inequivocabili, che indicano quanto il club neroverde si attenda dalla squadra nei prossimi turni di campionato. "Speriamo sia una ripartenza – conclude – per un futuro conforme alla rosa che abbiamo". Qualche rotazione è probabile da parte di mister Baiano, ma l’obiettivo è tornare a vincere.

Giacomo Bini