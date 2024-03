La voglia matta di Willis: "Estra, andiamo ai playoff"

Il successo ottenuto dall’Estra contro Tortona è quello di una squadra che lo ha voluto fortemente, che ha lottato insieme fino in fondo, di un gruppo che è stato capace di aiutarsi nei momenti difficili rimanendo sempre sul pezzo e senza mai perdere di vista l’obiettivo. Una vittoria importante per la classifica e per il morale perché Pistoia ha dovuto soffrire e non poco. Dopo un primo tempo chiuso sopra di 15 punti, i biancorossi al rientro dagli spogliatoi sono incappati in un vero e proprio black out: 6 minuti senza fare canestro e un parziale di 13-0 subito che ha rimesso Tortona in partita. Non era facile riprendere il filo della partita eppure Pistoia c’è riuscita grazie ad un gioco di squadra.

"È stata una vittoria importantissima – dice Payton Willis – così come lo saranno le altre che ci permetteranno di andare ai play off". Parole che lasciano poco margine di dubbio circa le intenzioni della squadra ma prima di guardare avanti c’è da conquistare una salvezza che dista ancora due vittorie. Intanto l’Estra è tornata vincere e questo è già un fatto positivo in vista proprio del finale di campionato. "Ultimamente abbiamo giocato contro squadre fortissime – prosegue Willis – adesso ci aspettano due trasferte e proveremo a vincere anche fuori casa".

A sentire Willis, Pistoia sembra decisamente rinfrancata evidentemente la sosta ha fatto bene. Del resto ogni tanto staccare la spina e rilassare la mente ci vuole soprattutto dopo aver tirato al massimo fino ad ora. Lo stesso Nicola Brienza ha detto di aver visto al rientro in palestra "delle belle facce" segno che per i giocatori avere avuto modo di tornare a casa dalla famiglia è stato un toccasana. "La settimana in cui sono tornato a casa ed ho rivisto la mia famiglia è stata bellissima – afferma Willis – perché in una stagione così lunga avere qualche giorno libero aiuta molto. Qual è il nostro segreto? Non lo so, so che andiamo d’accordo sia dentro che fuori dal campo".

Di sicuro tra le tanti componenti del successo di Pistoia ci sono i tifosi che dall’inizio della stagione sono vicini alla squadra spronandola, aiutandola nei momenti di difficoltà ed esaltandola nelle vittorie. Il PalaCarrara è un fattore e su questo non ci sono dubbi, lo sanno i biancorossi che attingono a piene mani il calore dei tifosi e lo sanno pure gli avversari che non perdono occasione per ribadire quanto sia difficile giocare in un palazzetto così caldo. "Ciò che fanno i tifosi per noi è fantastico – ammette la guardia biancorossa - e la cosa bella è che lo hanno fatto fin dall’inizio e continuano a farlo e penso che lo faranno fino alla fine".

Maurizio Innocenti