La Cogis Nuoto di scena a Lignano Tutte le medaglie

Medaglie e piazzamenti di vertice, colti in una manifestazione di respiro nazionale. Momento senz’altro positivo per la Cogis Nuoto, stando perlomeno agli ultimissimi risultati. Alcuni giovanissimi atleti hanno preso parte al campionato nazionale di nuoto organizzato dal CSI, a Lignano Sabbiadoro (Udine), con agonisti da tutta Italia. E il "contingente Cogis" ha comunque ben figurato, iniziando da Eleonora Lalli. La giovanissima nuotatrice è infatti riuscita a salire sul gradino più alto del podio nei 100 stile e nei 100 dorso (oltre ad un bronzo nei 50 stile). Medaglia di bronzo per Enea Silvestri, nei 50 farfalla. Bene anche Catalina Marcu, Fiore Frizzi, Viola Gavazzi e Mattia Melosi. Non è mancato un pensiero per Giacomo Di Napoli ricordato con uno striscione.

Giovanni Fiorentino