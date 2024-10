In cammino verso la legalità, foto e classifica della corsa di Quarrata

Quarrata (Pistoia), 29 ottobre 2024 – Si è svolta a Quarrata, con una partecipazione calorosa, l’11ª edizione di "In cammino verso la legalità", l’evento podistico organizzato dalla Podistica Quarrata in collaborazione con l’amministrazione comunale. Due le distanze proposte per gli appassionati: una competitiva di 13,3 km e una ludico-motoria di 4,8 km, entrambe con partenza e arrivo nella splendida cornice di Villa La Magia.

Qui LA CLASSIFICA

Qui le foto di Regalami un sorriso:

L’iniziativa si inserisce nel più ampio "Progetto Legalità", promosso dal Comune per sensibilizzare studenti e cittadini sui valori della giustizia e della legalità democratica. A dimostrare l’importanza della manifestazione, la presenza delle più alte cariche istituzionali della città: l'Assessore allo sport ha dato il via alla gara, mentre il Sindaco ha portato il suo supporto, sottolineando il significato profondo di questa corsa. Servizio fotografico a cura della ETS Regalami un sorriso, impegnata come sempre nel sostenere attività solidali attraverso la fotografia.