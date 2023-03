Il Futsal vola in Sardegna Oggi la sfida della rivincita

Salvarsi è difficile, ma non impossibile. E per continuare a cullare il sogno della permanenza in categoria, bisognerà dare certamente un seguito alla vittoria dello scorso turno (maturata in casa contro la Sandro Abate) anche nelle prossime e decisive uscite. Iniziando proprio dalla trasferta odierna in Sardegna, valida per la ventiquattresima giornata della Serie A 202223 di calcio a 5. Questo l’obiettivo con cui alle 15 di oggi la Nuova Comauto Pistoia sfiderà a Sestu il 360GG Monastir, in quello che appare come un vero e proprio scontro-salvezza. Gli uomini di coach Emanuele Fratini, penultimi in graduatoria con 14 punti, se la vedranno proprio con la penultima forza del raggruppamento: i sardi, che all’andata al PalaCarrara si imposero per 2-1 al termine di un incontro combattuto, hanno sei lunghezze di margine su Guina e soci. Ecco perché aggiudicarsi l’intera posta in palio sarà fondamentale. Un’impresa non facile, ma certamente alla portata. "Per noi è una partita decisiva, la più importante dell’anno – ha commentato Fratini, caricando i suoi - dobbiamo in tutti i modi cercare di vincere. La società ha fatto un ulteriore sforzo, concedendoci di andare in Sardegna in nave già oggi (ieri, ndr) in modo da poter fare un allenamento per arrivare pronti e carichi. In questo incontro ci giochiamo la vita. dovremo dare il massimo".

Giovanni Fiorentino