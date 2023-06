Gtg Pistoia all’ultimo atto con Cantù Stasera a Casale in ballo la finale

Gara-4, il cronometro segna 2’50’’ alla sirena finale il punteggio è 70-75 per Cantù. Gara finita? Macché, parziale di 10-2, partita ribaltata e si va a gara-5. Questa è Pistoia, una squadra che non molla mai, che non indietreggia di un centimetro, una squadra vera. Sì, la Giorgio Tesi Group è una squadra vera che si aiuta in difesa e gioca insieme in attacco, un gruppo dove ognuno porta qualcosa d’importante per il bene della squadra. E adesso Pistoia, dopo aver annullato due match-point ai canturini, questa sera si giocherà la possibilità di accedere alla finale play off in una gara secca che di disputerà sul campo neutro di Casale Monferrato (la partita inizierà alle 20.45 e sarà trasmetta in diretta tv su MS Channel su canale 814 Sky, piattaforma Tivusat e in streaming; e diretta streaming in chiaro anche su LNP Pass). Una partita dove è impossibile fare pronostici e dove non c’è un favorito perché queste quattro partite hanno raccontato proprio questo, ovvero che Pistoia e Cantù se la giocheranno alla pari in campo e sugli spalti. Già perché a causa della squalifica del palazzetto di Cantù il match si giocherà in campo neutro e questo significa che i numeri del pubblico (sebbene le distanze siano logicamente più favorevoli a Cantù) non siano così sproporzionati.

Il popolo biancorosso farà il massimo per far sentire la squadra come a casa e non sarebbe la prima volta. E’ inutile dire che l’apporto dei tifosi sarà fondamentale si è visto in questi anni quanto sia stato e continui ad essere un fattore determinante e stasera, come in altre occasioni, dovrà esserlo ancora perché in palio c’è veramente qualcosa di speciale, d’importante che squadra e tifosi dovranno raggiungere insieme. "Cercheremo di recuperare le energie mentali e fisiche – aveva affermato Nicola Brienza – i particolari, in questi casi, fanno la differenza e speriamo di essere bravi come in queste ultime due gare. Il campo neutro forse è un piccolo svantaggio per Cantù, ma il palazzetto di Casale è piccolo, i tifosi si sentiranno più sul campo. Sarà una sfida aperta".

Diverso lo stato d’animo di Meo Sacchetti che parla di mancanza di lucidità nel finale di gara 4 e della necessità di avere maggiore continuità nel gioco per portare a casa la partita. "C’è un po’ di amarezza per come abbiamo condotto gara 4 – dice Sacchetti – complimenti comunque ai miei per essere riusciti a riprenderla nel finale. C’è mancata un po’ di lucidità alla fine e abbiamo commesso un paio di errori per stanchezza. L’atteggiamento è stato migliore di quello che abbiamo visto giovedì in gara 3. Archiviato questo ko, ora andiamo a giocarci l’accesso alla finale in gara 5. A Pistoia nella quarta partita abbiamo sbagliato due tiri da sotto in solitaria che avrebbero chiuso il match, come successo a loro in gara 1, quando sbagliarono due liberi e persero allo scadere. Dobbiamo essere più lucidi nei minuti finali e non giocare a sprazzi".

Maurizio Innocenti