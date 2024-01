Gli ’Herons’ non sbagliano al PalaTerme. Piegata Piacenza: Fabo da sola in vetta

FABO MONTECATINI

75

BAKERY PIACENZA

63

MONTECATINI Benites, Carpanzano, Natali 10, Arrigoni 8, Sgobba 26, Chiera 5, Dell’Uomo 8, Lorenzetti 12, Giancarli 6, Longo, Lorenzi, Magrini. All. Barsotti.

PIACENZA Maglietti 11, Criconia 3, Wiltshire 9, Mastroianni 13, Besedic 2, Soviero 10, Bertocco 7, Manenti 2, El Agbani 6, Civetta ne. All. Salvemini.

ARBITRI De Rico e Bortolotto.

PARZIALI 22-18, 43-32, 63-49.

Dopo il ko della Libertas Livorno a Cassino, la Fabo Herons Montecatini non spreca la chance di issarsi nuovamente da sola in testa alla classifica del Girone A di Serie B e regola 75-63 in casa la Bakery Piacenza. Gli Herons colpiscono Piacenza in campo aperto ma esauriscono il bonus di falli dopo nemmeno 4’ ed è proprio grazie ai viaggi in lunetta che gli ospiti restano in scia, almeno fino alla tripla del 12-5 di Dell’Uomo che vale la prima mini-fuga termale. Chiera aggiunge altri tre punti e permette a Montecatini di toccare la doppia cifra di vantaggio già a metà primo quarto ma la Bakery non ci sta e piazza un mini-break che la riporta a -7. La risalita biancorossa continua con la bomba di Maglietti e i liberi di Criconia, ma soprattutto con le tante palle rubate che spezzano il ritmo degli "aironi".

La squadra di Barsotti chiude in affanno i 10’ iniziali, ma in avvio di secondo quarto Natali prova a togliere le castagne dal fuoco con tre canestri di fila per il nuovo +10 rossoblù. Il jumper di Sgobba vale il 35-22, subito mitigato dal 9-0 di parziale emiliano. Wiltshire non connette il libero per riportare a un possesso di distanza Piacenza e Sgobba lo punisce con il gioco da tre punti che dà ossigeno agli Herons. Arrigoni sale in cattedra e la banda-Barsotti torna padrona del match, arrivando al riposo lungo sul +11 (43-32). A dominare l’avvio di ripresa è invece Sgobba, che con 6 punti consecutivi permette ai padroni di casa di allungare sul 51-38. Lorenzetti completa l’opera con il canestro e fallo del massimo vantaggio Herons (+16), ma la difesa rossoblù, che nei primi 7’ del terzo periodo aveva tenuto a 6 punti l’attacco avversario, ne subisce altrettanti in nemmeno 20’’ e vede Piacenza tornare sotto la doppia cifra di gap.

È sempre Lorenzetti la soluzione al problema: il numero 16 timbra due canestri in campo aperto e scaccia i fantasmi. Fantasmi che si ripresentano a 4’ dalla fine quando, al culmine di un break di 10-2 firmato dai piacentini, Bertocco infila la bomba del -7. Sgobba rimedia segnando da oltre i 6,75 metri i punti numero 24,25 e 26 della sua partita. E’ di Chiera il canestro del nuovo +16 a 1’40’’ dalla fine, sul quale scorrono i titoli di coda del match.

Filippo Palazzoni