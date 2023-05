Forza Pistoia, adesso c’è Cantù nel mirino

Pistoia approda alle semifinali di A2 dopo aver chiuso la serie contro l’Assigeco Piacenza per 3-1. La Giorgio Tesi Group raggiunge per il secondo anno consecutivo questo risultato che la dice lunga sulla bontà del lavoro svolto dal club biancorosso. Adesso di fronte si troveranno Cantù, squadra di per sé già di ottimo livello che si è rinforzata ulteriormente con l’innesto di David Logan, giocatore che non ha certo bisogno di tante presentazioni, illegale per questa serie A2 come dimostrano, se mai ce ne fosse stato bisogno, i 34 punti firmati in gara 4 con Nardò. Un ostacolo arduo, difficile da superare anche perché, come se non bastasse, le prime due partite i biancorossi le giocheranno fuori casa. Se non arriveranno modifiche al calendario , si parte sabato a Cantù alle 20.30 per gara 1, si replica lunedì sempre a Cantù alle 20.30. La serie si sposterà poi a Pistoia per gara 3 giovedì 1 giugno alle 20.30, eventuale gara 4 si giocherà ancora a Pistoia sabato 3 giugno alle 20.30. L’eventuale "bella" si disputerà di nuovo a Cantù martedì 6 giugno sempre alle 20.30.

Inutile dire che servirà la migliore Pistoia per essere competitivi in questa serie, così come servirà una squadra pronta, attenta e senza sbavature, vedi approccio sbagliato, palle perse, percentuali basse al tiro perché se c’è una cosa certa è che Cantù non ha bisogno di regali. Tutti dovranno alzare l’asticella e anche questo può sembrare banale ma tenendo conto degli avversari non sarà così facile per i biancorossi provare a fare un passo in avanti perché Cantù ha come obiettivo quello di puntare alla promozione, è stata costruita per questo ed è pronto a spazzare chiunque le si ponga di fronte. Sia chiaro che questo non significa che la serie sia segnata, ci mancherebbe, ma solo che Pistoia dovrà presentarsi in grande spolvero e con l’abito buono a questa gran festa della semifinale play off. Va sottolineato che il calendario è da prendere con le molle in quanto non è escluso che possa subire delle modifiche alla luce dei rinvii delle partite delle squadre emiliane e romagnole a causa dei danni provocati dal maltempo. In questi giorni sapremo se il calendario rimarrà questo oppure se ci saranno dei cambiamenti. Intanto i biancorossi di coach Brienza possono tirare un po’ il fiato, mentre la truppa canturina guidata da Sacchetti deve fare i conti con l’infortunio del lungo statunitense Dario Hunt: il suo recupero per gara-1 è tutt’altro che certo.

Maurizio Innocenti