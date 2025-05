Montanaro Trail, foto e classifica dell’edizione 2025

San Marcello (Pistoia), 12 maggio 2025 – Sotto l’egida del Comune di San Marcello Pistoiese e dell’Unione dei Comuni Montani dell’Appennino Pistoiese, si è disputata la 12ª edizione del Montanaro Trail, manifestazione organizzata con passione e competenza dalla sezione locale dell’Ascd Silvano Fedi.

Qui le classifiche (link esterno)

L’edizione 2025 si è confermata appuntamento di rilievo nel panorama del trail toscano, grazie a tre proposte differenti per difficoltà e impegno: la classica 50 km (con 3.550 metri di dislivello positivo), la più agile ma altrettanto affascinante 25 km, e l’iniziativa non competitiva di Nordic Walking su un tracciato di 12 km.

I percorsi, tracciati per la maggior parte lungo sentieri segnalati CAI, si sono snodati attraverso crinali, boschi di castagni, faggi e conifere, offrendo ai partecipanti un’esperienza immersiva nel cuore della Montagna Pistoiese, tra natura incontaminata, storia e tradizioni. Il servizio fotografico è stato curato dalla ETS Regalami un Sorriso, a supporto delle finalità benefiche dell’evento.

● 50 km – Lunga, tecnica, affascinante

Partenza e arrivo a San Marcello Pistoiese. Dopo circa 10 km i concorrenti hanno raggiunto la vetta del Monte Gennaio, punto simbolico del trail e sede del Trofeo Savigni. La gara è poi proseguita verso il Rifugio del Montanaro, dove i volontari del CAI hanno gestito un punto ristoro, prima della discesa a Orsigna per un ulteriore rifornimento.

Dal sentiero CAI n.5 si è risaliti fino al Balzo del Finocchio, valicando il confine tra Toscana ed Emilia-Romagna. La discesa ha portato gli atleti al rifugio Donna Morta, quindi lungo i sentieri CAI 113a e 113 si è raggiunto il Rifugio Segavecchia, altro punto di controllo e ristoro.

Dal Passo del Cancellino (CAI 121), il tracciato ha intercettato il sentiero CAI 00 in direzione del Lago Scaffaiolo, per poi affrontare la lunga discesa lungo il sentiero CAI 4 fino a Spignana, dove era presente un ristoro e cancello orario. Gli ultimi chilometri hanno condotto i concorrenti verso il Ponte della Verdiana, quindi in località Gufo, e infine all’arrivo nella suggestiva Piazza Matteotti. Complessivamente circa 50 km con 3.550 metri di dislivello positivo: un tracciato tecnico e impegnativo, per l’80% su single track, 17% su sterrato e solo il 3% su asfalto (dati da rilevamenti GPS ponderati).

● 25 km – Intensa e panoramica

Anche il percorso intermedio è partito da San Marcello, ripercorrendo inizialmente lo stesso tracciato della lunga distanza, incluso il suggestivo passaggio sul Monte Gennaio (con controllo orario). Dopo il ristoro al Rifugio del Montanaro, la discesa è proseguita nella valle del Maresca, per poi risalire verso il Monte Peciano e concludere anch’essa nella centralissima Piazza Matteotti. Sviluppo di circa 25 km, con 1.700 metri di dislivello positivo.

● Nordic Walking – Passo lento, cuore grande

La camminata non competitiva di 12 km, aperta a tutti, si è sviluppata nei dintorni di San Marcello e Gavinana, regalando ai partecipanti scorci naturalistici e culturali in un clima conviviale e rilassato.