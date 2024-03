Esame Ravenna non superato. Playoff più lontani per l’Aglianese

Ravenna

1

Aglianese

0

RAVENNA (3-4-1-2): Cordaro; Agnelli, Esposito, Manganini; Mancini, Rrapaj, Alluci, Marino; Diallo; Tirelli (27’ st Campagna), Sabbatani (47’ st Sare). A disp. Rossi, Liso, Gobbo, Boccardi, Calandrini, Pavesi, Varriale. All. Gadda.

AGLIANESE (3-5-2): Valentini, Fiashi (36’ st Sow), Iacoponi, Viscomi; D’Ancona, Grilli (33’ st Poli), Remedi (25’ st Silvestro), Marino, Maloku; Della Pietra, Mascari (4’ st Vanni). A disp. Moretti, Fontana, Pupeschi, Perugi, Zumpano. All. Baiano.

Arbitro: Recchia di Brindisi.

Marcatore: 21’ st Tirelli.

Note: espulso Rossi dalla panchina. Ammoniti: Fiaschi, Iacoponi, Tirelli e Gadda.

Contro il Ravenna l’Aglianese fallisce la prova del nove, quella che avrebbe potuto confermare la reale intenzione del team neroverde di competere in ottica vittoria del campionato. Al Benelli invece, contro la capolista del girone D, è arrivato un ko di misura che con ogni probabilità estromette Remedi e compagni dalla possibilità di lottare fino in fondo per la promozione in Serie C. La sconfitta in terra romagnola fa infatti scivolare l’Aglianese a ben undici punti di distanza dal primo posto, occupato proprio dal Ravenna, e a sette gettoni dal quinto posto che vorrebbe dire playoff. Un divario che pare difficile da colmare, pur avendo i neroverdi tre scontri diretti da giocare in casa contro Victor San Marino, Carpi e Forlì.

A decidere la contesa in favore del Ravenna è stato un gol del sempre più decisivo Tirelli, arrivato a quota undici marcature in campionato, il quale ha sfruttato nel migliore dei modi un perfetto assist dalla destra di Diallo. Nella prima frazione il match ha visto prevalere soprattutto l’equilibrio, fin quando intorno al 25’ Sabbatani è andato vicinissimo al vantaggio negatogli solo da un ottimo Valentini. L’Aglianese è cresciuta in corso d’opera, andando al tiro senza fortuna prima con Mascari e poi con Della Pietra.

Al rientro in campo dopo l’intervallo il Ravenna ha premuto maggiormente sull’acceleratore, vedendo premiati i propri sforzi col gol partita giunto al 21’ della ripresa. "Nel complesso non abbiamo demeritato – analizza l’allenatore Francesco Baiano – e credo che difensivamente sia stata fatta una prova positiva. Al contrario delle ultime uscite però siamo stati sterili in fase offensiva, facendo fatica a trovare il passaggio vincente negli ultimi venti metri. Naturalmente vanno grandi meriti al Ravenna, che ha un organico completo in ogni reparto e non per caso è in testa al campionato da settembre".

Michele Flori