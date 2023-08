Endiasfalti Agliana: domani inizia l'avventura di Basket

Pronti a ripartire. L’Endiasfalti, la prima squadra della Pallacanestro Agliana 2000, si radunerà domani, giovedì 24 agosto, alle 20.30 sulla pista d’atletica dello stadio Bellucci di Agliana. Prime sedute d’allenamento dedicate alla parte atletica; poi i neroverdi inizieranno ad allenarsi con il pallone. Agli ordini del neo coach Giulio Gambassi e del suo vice Lorenzo Mannucci si ritroveranno i playmaker Alessandro Nieri (capitano), Andrea Zita e Bernardo Mucci, le guardie Tommaso Bacci e Leonardo Cannone, la guardiaala piccola Federico Bibaj, le ali piccole Daniel Catalano e Leonardo Bonistalli, l’ala forte Emanuele Rossi, l’ala fortecentro Niccolò Lazzeri e il centro Matteo Andrei. A guidare i primi allenamenti il preparatore atletico Edoardo Bessi. Compongono lo staff, anche i fisioterapisti Stefano Montanari e Andrea Bonsangue e i team manager Claudio Piccioli e Francesco Tuci. La prima squadra del sodalizio presieduto da Simone Caramelli ha fissato 4 test amichevoli: giovedì 7 settembre al Pala Capitini contro il Bottegone Basket; sabato 9 in casa del Valdisieve; mercoledì 20 in casa contro Legnaia e infine sabato 23 al PalaMelo di Quarrata contro il Consorzio Leonardo Servizi e Lavori. Il 17 settembre è previsto l’esordio in Coppa Toscana: dalle 18 al Pala Capitini contro la vincente del confronto tra Monsummano e Pino Basket Firenze. In caso di passaggio del turno, la Coppa tornerà il 24 settembre (in quel caso, sarebbe annullata l’amichevole con Quarrata).

Con l’inizio dell’anno scolastico, ripartiranno anche i corsi di minibasket targati Agliana per bambine e bambini dai 5 agli 11 anni d’età. Ci saranno due settimane di prove gratuite. Per ulteriori informazioni ed eventuali prenotazioni è possibile recarsi, dal lunedì al venerdì dalle 17 in poi, al Pala Capitini o alla palestra di Via Livorno oppure telefonare ai numeri 339 7685355 (Simone Allegri) o 348 7657335 (Claudia Santi).

Gianluca Barni