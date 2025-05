Su e Giù per i Colli Pievarini, in ricordo di David Ignudi

Pieve a Nievole (Pistoia), 26 maggio 2025 – Sarà una mattinata all’insegna della memoria e della passione per il podismo quella di sabato 1° giugno, con la nuova edizione della corsa “Su e Giù per i Colli Pievarini”, che da quest’anno porta con orgoglio il nome di Trofeo David Ignudi, in ricordo di una figura tanto amata quanto indimenticabile.

Alle 9, dal verde pubblico in Via delle Cantarelle a Pieve a Nievole, prenderà il via la gara competitiva di 13 km, disegnata tra salite e discese immerse nei suggestivi scenari dei colli pievarini. Un percorso tecnico e affascinante, proprio come avrebbe voluto David. La partenza sarà particolarmente simbolica: lo Spazio Festa, punto di ritrovo che David stesso ha reso vivo negli anni, organizzando numerose manifestazioni che hanno unito sport, comunità e solidarietà.

La gara si svolgerà sotto l’egida del Comitato UISP di Pistoia. Per informazioni e iscrizioni: [email protected] Servizio fotografico ufficiale a cura della ETS "Regalami un Sorriso".