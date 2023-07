Ecco il primo straniero di Pistoia Al centro arriva il totem Ogbeide

In casa biancorossa dopo le riconferme è il tempo degli acquisti e il primo ad arrivare alla corte di Nicola Brienza è il pivot classe 1997 Derek Ogbeide. Nato in Nigeria ma con cittadinanza canadese, nello scorso campionato è stato avversario della Gtg con la maglia di Rimini. Centro di 206 cm per 113 kg, Ogbeide ha passato i suoi quattro anni di college, dal 2015 al 2019, nei Georgia Bulldogs con 7 punti e 6,2 rimbalzi di media complessivi. Da lì lascia gli Stati Uniti ed inizia la sua carriera in Europa partendo dall’AEK Larnaca: con la formazione cipriota, Ogbeide rimane per due anni conquistando la vittoria di campionato e coppa nazionale. Successivamente si trasferisce, per una breve parentesi, in Israele all’Hapoel Eliat formazione con la quale comunque raggiunge la semifinale dei playoff. Nel 2021-22 firma in Grecia al Paok Salonicco e vi rimane fino al gennaio 2022 prima di trasferirsi in A2 turca al Konyaspor con la quale ottiene la promozione nella massima serie. L’estate scorsa fu il primo americano firmato da Rimini e nella regular season ha messo in mostra numeri notevoli con 16.1 punti di media in 26’ di utilizzo e risultando poi essere il miglior rimbalzista del girone (insieme a Wheatle) con 8.9 rimbalzi a partita.

Il destino vuole che la sua ultima partita giocata per intero sia stata proprio contro la Gtg, che uscì vincente per 74-77 dal "PalaFlaminio", con Ogbeide che totalizzò 21 punti e 12 rimbalzi. Il 2 aprile scorso infatti è occorso in un brutto infortunio ad una spalla contro Latina che lo ha costretto a terminare anzitempo la sua stagione dopo essersi sottoposto a un operazione chirurgica. Se il suo recupero procederà al meglio, è atteso al ritorno in campo nel mese di agosto. "Sono molto contento della firma di Derek – afferma coach Nicola Brienza – perché pensiamo che sia un giocatore che sta crescendo tantissimo: ha fatto un’ottima stagione a Rimini ed ha ancora molti margini di miglioramento. Proprio per questo, penso che possa essere utile alla squadra nell’immediato, e nell’arco del campionato, insieme ai compagni nell’ottica di quel percorso di crescita che dovranno compiere. Si tratta di un giocatore estremamente fisico e, di conseguenza, potrà essere un riferimento dentro l’area per tutti: essendo stato uno dei migliori rimbalzisti della A2, difensivamente penso che potrà dire la sua anche al piano superiore. Dopo le riconferme del gruppo italiani, quindi, iniziamo con una grande firma e siamo davvero tutti molto contenti". "Ringrazio la società per questa opportunità che mi ha concesso – sono le prime parole in biancorosso di Derek Ogbeide – sono emozionato e felice di entrare a far parte di questa famiglia: le mie motivazioni sono altissime e non vedo l’ora di scendere in campo per difendere la maglia di Pistoia e vivere una stagione di grande impatto in Serie A. A Rimini il mio campionato si è concluso in anticipo ma adesso ho recuperato dall’infortunio alla spalla e sono pronto per partire".

Maurizio Innocenti