Eccellenza. Il Valdinievole Montecatini ci prova. Ma a Fucecchio arriva solo un pari

FUCECCHIO

0

VALD. MONTECATINI

0

FUCECCHIO Del Bino; Arapi, Lotti, Lecceti, Malanchi, Ghelardoni, Mariani, Cenci, Andreotti, Agostini (13’ st Badalassi), Rigirozzo (29’ st Cioni). A disp. Rocchi, Bindi, Nannetti, Tassi, Boghean, Maccagnola, Re. All. Dell’Agnello.

MONTECATINI Citti; Coselli (28’ st Fanti), Lucchesi, Veraldi, Fedi, Torracchi, Bibaj Gerti (22’ st Dingozi), Alessiani, Ba (37’ st Rosati), Bibaj Gersi (13’ st Calabretta), Bacci (41’ st Giulianelli). A disp. Cortopassi, Anut, Marseia, Cortesi. All. Tocchini.

ARBITRO Corti Bonaventura di Prato.

Il Valdinievole Montecatini gioca una buona gara in casa del Fucecchio, ma purtroppo non riesce a sfondare. Al "Corsini" l’incontro termina sul 0-0. I due mister cercano di contenersi a vicenda, per poi sprigionare le bocche da fuoco che hanno davanti. Chi cerca però con insistenza la via del gol è la squadra termale, che potrebbe andare in rete al 28’: Ba vince di forza un duello e serve in profondità Bacci che calcia da dentro l’area di rigore, trovando però un Del Bino attento. La squadra di casa si fa vedere in avanti con una spizzata di Cenci, che però termina alta, non impegnando affatto Citti, rimasto inoperoso per tutto il match. Nella ripresa il copione non cambia. E’ sempre e comunque Ba il più propositivo tra i bianco-celesti. Anche Bacci e Bibaj Gertj ci provano, ma purtroppo non trovano lo spunto giusto per poter andare in gol. Montecatini che sale a 14, restando imbattuto in trasferta in questo avvio di stagione.

Simone Lo Iacono