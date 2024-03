ECCELLENZA. ’Brodino’ Montecatini. È pari col Fucecchio

Valdinievole Montecatini e Fucecchio si dividono la posta in palio dopo aver giocato un tempo per parte. I termali erano chiamati a vincere per cercare di mantenere acceso il lume che li faceva restare in corsa per uscire dai play out, ma alla fine non è bastata la volontà del primo tempo per portare a casa i tre punti. Sono stati proprio i padroni di casa ad andare a segno per primo con Bibaj, che al 21’ ha risolto al meglio gli sviluppi di un calcio d’ angolo. Pochi minuti dopo i padroni di casa hanno reclamato per un rigore non concesso a Bacci, mentre al 44’ è stato il Fucecchio ad andarevicino al pareggio con Cenci che ha raccolto un invito di Mariani. Nella ripresa i fiorentini hanno spostato il baricentro e sono arrivati al pareggio con Luca Andreotti, che all’11’ ha agganciato un lancio lungo e lo ha girato alle spalle di Gega. Il Montecatini è calato di tono e al 24’ è Mhilli a sfiorare il palo opposto a Gega, mentre a tempo quasi scaduto è stato Attinasi in area a calciare a colpo sicuro, ma la difesa si è salvata in calcio d’angolo.