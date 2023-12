"Dicomano batte Larcianese 2-0: Zeni e Di Biasi decidono l'anticipo"

DICOMAnO

2

LARCIANESE

0

DICOMANO: Maionchi, Giordani, Cosi, Di Biasi, Crescioli, Reggioli, Nocentini, Bencini, Zeni, Faye (61’ Fabbri), Nardoni (85’ Marchese). All.: Governi.

LARCIANESE: Pinochi, Porciani, Monti (61’ Lo Russo), Pini (61’ Marianelli), Foresta, Fusco (75’ Lenti), Iannello , Sarti, Ferraro, (61’ Ndyae), Guarisa, Biagioni. All.: Cerasa.

Arbitro: Grigoriadis di Siena.

Reti: 35’pt Zeni; 10’st Di Biasi.

Nell’anticipo la Larcianese esce sconfitta 2-0 con un gol per tempo. Due gol di testa firmati da Zeni e Di Biasi, nati sugli sviluppi di calci da fermo. Peccato, perché prima di passare in svantaggio la Larcianese ha avuto una clamorosa occasione per segnare con Biagioni. Nei minuti finali la squadra viola ha tentato di recuperare il risultato: su una conclusione ravvicinata di Guarisa, grande è stata la risposta del portiere locale Maionchi. Tre punti meritati per il Dicomano.