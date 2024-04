Crisi Pistoiese: gli arancioni esclusi dalla Serie D

Pistoia, 16 aprile 2024 – La Lega nazionale dilettanti (Lnd) ha deliberato di escludere la Us Pistoiese 1921 dal campionato di Serie D disputato nell'attuale stagione 2023-2024 dopo che la squadra non si è presentata sul campo di gioco né il 7 aprile né il 14 aprile. La Lega dilettanti dispone che la classifica del girone D venga riscritta e pubblicata con l'annullamento dei risultati di tutte le gare disputate dalla Pistoiese, «società rinunciataria» e che sia previsto turno di riposo per le squadre che avrebbe dovuto incontrare la formazione toscana. Nel girone sarà retrocessa direttamente solo la squadra classificatasi al 17esimo posto. I play out si disputeranno con le modalità previste.

ll patron della Pistoiese Maurizio De Simone è stato arrestato il 4 aprile scorso nell'ambito di un'inchiesta della guardia di finanza di Venezia su una maxifrode ai danni dell'Ue sul Pnrr. Inoltre sulla Us Pistoiese grava un'inchiesta della procura di Pistoia per bancarotta fraudolenta e fatture false per cui la società ha subito una perquisizione delle Fiamme gialle lo stesso 4 aprile.