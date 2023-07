Cravedi al Mazzoni

Sarà l’esperto Cristiano Cravedi il nuovo allenatore della prima squadra maschile del Club Mazzoni, la società nata dai Vigili del fuoco Mazzoni Pistoia. Cravedi è stato presentato ai tifosi alla Serra di Monteoliveto, a Pistoia: nell’occasione sono saliti sul palco anche gli attuali pallavolisti delle prime squadre, maschile e femminile. Cravedi, ottimi trascorsi a tanta voglia di fare, sostituirà il bulgaro Janco Jancov sulla panchina biancorossa.

Vanta esperienze a giro per la Toscana; negli ultimi tempi era la colonna dell’Upc Camaiore maschile. "Un coach di valore, che potrà dare quel qualcosa in più al gruppo", afferma su di lui il decano dei nostri trainer, Athos Querci. Per quanto riguarda la prima squadra maschile, disputerà ancora il campionato di serie D, con la speranza di esser promossa in C. È stata confermata la base dello scorso: gran parte dei giocatori saranno ancora dei pompieri. Ci saranno dei graditissimi ritorni, da Lorenzo Borghi a Francesco Fedi sino a Gabriele Fattorini, la passata stagione tutti atleti della Pieve a Nievole (erano in prestito).

Hanno fatto il viaggio inverso, da Pistoia a Pieve a Nievole, Marzuoli, Bruni e D’Angelo. Per quanto concerne la prima squadra del "gentil sesso", il tecnico che la guiderà sarà ancora Giacomo Romano; confermate anche le pallavoliste che la passata annata sportiva hanno disputato un buonissimo torneo. In sostanza un Club Mazzoni ancora sotto il segno della coppia Massimo Parigi – Andrea Lombardi, con il supporto di due validissimi dirigenti quali Michela Cinotti e Agnese Niccolai. La speranza è che sappiano riportare le prime squadre ai livelli di un tempo. Per sé stessi, ma soprattutto per la pallavolo maschile pistoiese.

Gianluca Barni