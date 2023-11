Calcio - coppa italia. Fari puntati sul derby. Larcianese-Lampo

Nel tardo pomeriggio di oggi, allo stadio "Idilio Cei" di Larciano con inizio alle 19, si affronteranno Larcianese e la Lampo Meridien (detentrice del trofeo, ndr) nella prima gara del triangolare della seconda fase di Coppa Italia. La terza squadra, che riposa in questa giornata, è la Real Cerretese. Il regolamento prevede che vi siano tre partite di novanta minuti. In caso di vittoria per la squadra viola, nella seconda giornata, in calendario per il 6 dicembre, si affronteranno Lampo Meridien e Real Cerretese. La Larcianese giocherà il 20 dicembre a Cerreto Guidi. Invece in caso di pareggio o di sconfitta la Larcianese giocherà subito il 6 dicembre. Mister Maurizio Cerasa per questa partita non avrà defezioni, nessun squalificato e tutta la rosa a disposizione. Anche il Lampo Meridien si presenta a questo appuntamento con la formazione quasi al completo. Bisognerà vedere si i due tecnici opteranno per i ricambi in squadra, dando spazio a quelli che hanno giocato meno, oppure schiereranno la migliore formazione possibile.