Biaggi il migliore in campo

Gambassi 5,5: sui due gol non ha grosse colpe ma denota una certa insicurezza in alcuni interventi soprattutto con i piedi.

Bailo 6: una prestazione senza infamia e senza lode. Esegue il compito che gli è stato assegnato cercando di svolgerlo al meglio e alla fine la sufficienza la merita. Dal 35’ st Atsina sv.

Masi 5,5: in generale la difesa non è stata impeccabile ma non ha commesso neppure grandi errori. I gol, però arrivano proprio dai due attaccanti avversari e questo pesa non poco sul rendimento finale.

Marie-Sainte 5,5: come detto per il suo compagno di reparto i gol arrivano proprio dai due centravanti.

Greco 6: segna il gol del pareggio e, visto la situazione della squadra, non avrebbe fatto poco. Oltre al gol non se la cava male dietro dove alla fine porta a casa la pagnotta.

Riccio 5,5: l’impegno non manca, sono i risultati che non lo premiano. Foga e agonismo non sono sufficienti per dare un reale contributo alla squadra. Dal 10’ st Pertici 5,5: prova a mettersi in ritmo ma non ci riesce.

Carrannante 6: ci prova a dare un senso al centrocampo arancione ma sinceramente è un compito difficile se non impossibile. Il suo contributo rimane comunque importante.

Biaggi 6,5: il più in palla degli arancioni. Ritmo, visione di gioco, corsa e piedi buoni.

Ielo 6: si occupa più di difendere che di offendere e lo fa nella maniera giusta dando una mano alla squadra. Dal 43’ st Anticoli sv.

Diakhatè 6: quando si accende fa vedere delle buone cose il problema è che continua ad essere troppo discontinuo. Suo comunque l’assist per Greco che regala il pareggio alla Pistoiese.

Evangelista 5: evanescente, non entra mai nel vivo del gioco e spesso si fa trovare fuori posizione. Dal 6’ st Panicucci 5: entra ma non incide, tocca pochissimi palloni e in avanti non si vede quasi mai.

Parigi 6: la squadra è questa e lui non può fare i miracoli. La Pistoiese tiene botta contro una pretendente alla promozione, ma con questa difesa e questa sterilità offensiva non può pensare di fare di più.

M.I.