Aglianese, prime mosse di mercato In arrivo Romani, Gori e Quadrino

Settimane di notevole fermento in casa del Volley Aglianese di patron Luciano Bonacchi. Tra camp estivi, a Vada (terminato con successo) e alla palestra Sestini di Agliana (in corso anche a luglio: è possibile iscriversi), festa di fine stagione partecipatissima al Lago Primo Maggio, ecco la cerimonia di premiazione della squadra under 13, campione territoriale e vice campione regionale toscana, da parte del sindaco di Agliana e il mercato della prima squadra, griffato dal neo diesse Fabio Galeotti.

Le giovanissime pallavoliste guidate da Martina Spagnoli sono state omaggiate con una pergamena ad hoc da parte dell’amministrazione nella Sala del Consiglio comunale. Oltre ai già citati Bonacchi e Galeotti, era presente anche il direttore tecnico nonché allenatore del settore giovanile, Luca Lazzarini. La prima squadra neroverde si arricchisce di altri 3 elementi: la palleggiatrice Elisa Romani, l’opposta Sophia Gori e, gradito ritorno, il libero Irene Quadrino. Romani, classe 2002, ha incominciato a giocare a pallavolo a Monsummano Terme, vincendo vari titoli giovanili. Poi il passaggio alla Nottolini Capannori, nella quale per due anni ha fatto parte della squadra di serie B1. La passata stagione era nella rosa-giocatrici della Persicetana Bologna, in B2. La voglia di riavvicinarsi a casa l’ha spinta ad accettare la proposta aglianese. Gori, invece, è cresciuta nel Blu Volley Quarrata, per poi approdare a Le Signe, disputando tornei under 16 e 18. Quindi il passaggio all’Empoli, ove ha giocato un paio di campionati di C. Classe 2003, ha sposato appieno il progetto neroverde. Dopo alcuni anni di pausa per gli studi, Quadrino, classe ’97, ha deciso di riprendere l’attività agonistica. Nata e cresciuta nel Volley Aglianese, regalerà tanta esperienza al gruppo allenato da Marco Targioni.

