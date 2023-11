Aglianese Mattone dopo mattone. Anche il terzo pareggio diventa utile

AGLIANESE

0

SAN GIULIANO CITY

0

AGLIANESE: Aiolfi, D Ancona, Maloku, Iacoponi (76’ Pupeschi), Viscomi, Fiaschi, Gabbianelli (76’ Marcellusi), Perugi, Bocalon, Marino (89’ Eddarraj), Lika (76’ D’Amico).

A disp. Moretti, Tesi, Zumpano, Bifini, Di Fiandra.

All. Baiano.

SANGIULIANO CITY: Manfrin, Vassallo P., Solerio, Atzeni (83’ Sighinolfi), Briski, Bruzzone, Qeros, Salzano, Cogliati, Guerrini (80’ Milan), Deiana (82’ Rao).

A disp. Barotac, Mereghetti, Nobile, Annoni, Cinelli, Palesi.

All. Ciceri.

Arbitro: Guitaldi di Rimini.

Note: Ammoniti Iacoponi, Marino e Perugi.

Terzo pareggio consecutivo e sesto risultato utile. L’Aglianese va avanti con regolarità anche se non spicca il volo. Contro una squadra tosta come il San Giuliano City la squadra di Baiano conferma compattezza e ottima organizzazione ma le manca il guizzo vincente e l’inventiva negli ultimi 20 metri. In diversi momenti della partita i neroverdi hanno creato buone manovre ma non è arrivato l’ultimo o il penultimo passaggio per cui alla fine si contano molte situazioni potenzialmente favorevoli ma poche conclusioni pericolose. L’unico tiro che poteva portare al vantaggio lo ha fatto Bocalon al 36’ del secondo tempo con il pallone che è uscito di pochissimo sulla destra della porta.

Il san Giuliano City ha soffocato con i raddoppi Gabbianelli e Bocalon. L’Aglianese ha dovuto fare a meno del regista Grilli, infortunato e qualche geometria è mancata anche se Perugi ha offerto una prestazione notevole per dinamismo e il recupero di un’infinità di palloni a metà campo.

I limiti sono emersi dalla tre-quarti in avanti, dove già nel primo tempo non sono state sviluppate fino in fondo e in modo pericoloso alcune azioni ben preparate dalla squadra: al 12’ Bocalon ruba palla, corre in avanti ma il suo passaggio a Lika è intercettato, al 14’ Gabbianelli prova il tiro dal limite ma fuori misura, al 23’ su spizzata di Bocalon Lika conclude centrale.

Il San Giuliano si rende pericoloso al 29’ con un tiro al volo di Atzeni dal dischetto del rigore con Airoldi pronto a opporsi alla conclusione centrale.

Intorno alla mezz’ora l’Aglianese ha il suo momento migliore, chiude gli avversari nella loro area e batte tre angoli di fila, ma senza riuscire a concludere a rete. Nel secondo tempo la gara è equilibrata ma prima della mezz’ora Aiolfi deve superarsi due volte su Qeros e Cagliati. Dopo il 30’ della ripresa l’Aglianese prende il comando anche grazie ai cambi di Baiano e conclude decisamente in attacco creando l’occasione migliore con il tiro di Bocalon che sfiora il palo al 36’.

I neroverdi ci provano fino in fondo, ma non superano la rete tattica creata dagli avversari. Ma la domenica porta comunque un risultato utile.

Giacomo Bini