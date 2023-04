Aglianese, la condanna da un calcio di rigore

bagnolese

1

aglianese

0

BAGNOLESE: (4-3-1-2): Giaroli, Ghizzardi, Bertozzini, Cocconi, Capiluppi: Marco Saccani, Vezzani, Marani (46’ Ferrara Salvatore), Quitadamo, Sakoa (64’ Calabretti), Tzvetkov (94’ Uni). A disp. Auregli, Romanciuc, Riccelli, Sakaj, Bruno, Ferrara Pio. All. Gallicchio.

AGLIANESE: (4-3-3): Spurio (45’ Luci), Montuori, Oliveri, Pantano, Perugi (71’ Pardera), Torrini, Grilli, Bigica (56’ Veneroso), Mariani (83’ Baldeh), De Sagastizabal, Mattiolo (60’ David). A disp. Hanxhari, Baggiani Simone, Baggiani Lorenzo, Donnarumma. All. Baiano.

Arbitro: Dania di Milano.

Marcatore: 49’ Salvatore Ferrara (rigore).

Note: espulsi Cocconi al 62’ e Oliveri al 79’, ammoniti Quitadamo, Tzvetkov, Saccani, Bigica, De Sagastizabal, Grilli e Baldeh.

BAGNOLO IN PIANO – Un calcio di rigore all’inizio del secondo tempo condanna l’Aglianese ad una sconfitta di misura che lascia molta amarezza per le occasioni fallite nel primo tempo che potevano indirizzare la gara verso un esito meglio corrispondente a quanto visto in campo. La gara ha presentato le difficoltà previste alla vigilia in casa di una formazione in lotta per la salvezza e su un terreno di gioco in cattive condizioni. L’Aglianese ha iniziato col piglio giusto, mostrando di puntare decisamente alla vittoria ed ha creato subito alcune grosse opportunità per il vantaggio trovando però il portiere emiliano Giaroli in vena di prodezze. Al 6’ un’azione in velocità ha portato Mattiolo a poter concludere a rete davanti all’estremo difensore della Bagnolese. Il tiro dell’esterno di attacco dell’Aglianese è stato deviato in modo decisivo da Giaroli che qualche minuto dopo, all’ 11’, si è ripetuto con analoga efficacia su una conclusione di testa di De Sagastizabal, che era riuscito a indirizzare il pallone verso la porta. In seguito e per tutta la prima frazione è stata l’Aglianese a comandare le operazioni creando spesso situazioni offensive promettenti anche se non si sono tradotte in tiri pericolosi come quelli iniziali di Mattioilo e De Sagastizabal. La Bagnolese da parte sua non si è mai affacciata in modo insidioso nell’area neroverde e ha badato soprattutto a interdire le iniziative dell’Aglianese. Sul finire del primo tempo Baiano ha dovuto sostituire per un infortunio il portiere titolare Spurio con Luci. La prima frazione si è conclusa con uno zero a zero che andava molto stretto alla squadra di Baiano. All’inizio della ripresa l’inerzia della partita si è improvvisamente rovesciata a causa di un calcio di rigore concesso alla Bagnolese al 3’ per un contatto in area giudicato irregolare dall’arbitro Dania. L’Aglianese si è trovata a dover inseguire e la situazione ha favorito l’atteggiamento ostruzionistico della Bagnolese. Il gioco è stato estremamente spezzettato con la Bagnolese che le ha provate tutte per agguantare tre punti d’oro in chiave salvezza. Baiano ha cercato di aumentare il potenziale offensivo con l’inserimento di Veneroso al posto di Bigica. Al 17’ la Bagnolese è resta in dieci per l’espulsione di Cocconi colpevole di un fallaccio su Mattiolo. Il vantaggio numerico è durato fino al 34’ quando è stato espulso anche Oliveri per doppia ammonizione. L’Aglianese non è riuscita a trovare spazi e ha dare respiro alla sua manovra contro una squadra chiusa a difesa del vantaggio. Molte le interruzioni del gioco, grande agonismo in campo.

Giacomo Bini