Abc ricami regala un vero spettacolo

Meraviglia ABC Ricami! La squadra pistoiese, allenata da Davide Ribechini, ha fermato anche la corsa della quinta della classe, Polverigi (Ancona): 3-0 (19, 24, 18 i parziali) alla palestra Anna Frank, nella terza giornata di ritorno del girone G del campionato femminile nazionale di serie B2. Una vittoria d’oro, frutto di una prestazione da applausi: adesso il quinto posto in classifica non è più una Chimera, visto che Polverigi ha 31 punti e Pistoia 28. "Sarebbe facile dire che si è trattato della miglior partita stagionale – sostiene il tecnico –: forse lo è stata, ma suona troppo come un episodio. In realtà, si è trattato di un ulteriore step di crescita, dal punto di vista del gioco, nel percorso intrapreso nel 2023. Già nel derby con Prato non giocammo male, nonostante la sconfitta: da lì, abbiamo infilato tre vittorie consecutive, tutte prestazioni e esperienze che abbiamo portato nel confronto con Polverigi". Tabellino: Mannucci 7, Martone 12, Massaro 7, Orlandi 3, Pieraccioni 8, Agostini 6, Mantellassi 8, Canovai 0, Miccoli 0. Gianluca Barni