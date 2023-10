Incidente a Pistoia: auto si ribalta, due feriti

Pistoia, 15 ottobre 2023 - Pauroso incidente a Pistoia, con un'auto che si è ribaltata, finendo la sua corsa in mezzo alla strada. È successo nella mattinata di oggi, domenica 15 ottobre. Allertati i soccorsi, la squadra dei vigili del fuoco è subito partita della sede centrale di Pistoia.

L’incidente è avvenuto in via di Mezzomonte. All'interno dell'auto c'erano due persone, i vigili del fuoco sono intervenuti per estrarli dall'abitacolo. I due feriti sono stati poi presi in carico dai sanitari del 118 giunti sul posto, che gli hanno fornito il primo soccorso sul posto per poi trasportarli al pronto soccorso dell'ospedale San Jacopo.

I vigili del fuoco di Pistoia hanno poi provveduto a mettere in sicurezza la vettura, alimentata a gas metano, che si trovava in equilibrio precario. Sul posto dell'incidente anche una pattuglia della Polizia per i rilievi e gli accertamenti del caso sulle cause esatte all'origine dell'incidente.

