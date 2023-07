Funghi, olive e pomodori: falso made in Italy scoperto dalla Finanza

Pistoia, 6 luglio 2023 - La guardia di finanza di Torino ha sequestrato circa 140 tonnellate di generi alimentari riportanti segni e simboli tipici del 'Made in Italy', che in realtà erano prodotti in Spagna, Ungheria e Paesi Bassi.

Se immessa in commercio, la merce avrebbe fruttato un illecito guadagno di circa 4 milioni di euro. Uno dei depositi oltre che il centro di smistamento è stato smascherato in provincia di Pistoia.

Due gli imprenditori italiani coinvolti nella vicenda e denunciati all'autorità giudiziaria. L'operazione, condotta dai 'Baschi Verdi' del Gruppo Pronto Impiego Torino e coordinata dalla procura del capoluogo piemontese, ha avuto inizio nei giorni scorsi quando i finanzieri hanno notato, esposti sugli scaffali di alcuni negozi, prodotti alimentari preconfezionati, in particolare olive, funghi e ortaggi, reclamizzati come di origine italiana, attraverso la simbologia della bandiera tricolore e dello stivale.

Secondo gli inquirenti si trattava di una ingente frode commerciale e le indagini hanno portato i militari a scoprire un deposito in provincia di Pistoia dove è stato anche individuato lo stabilimento che procedeva ad acquistare le confezioni dei prodotti alimentari di origine in altri paesi Ue, già etichettate con la simbologia riconducibile all'italianità, per poi immetterli sul mercato.

La merce arrivava dal luogo di spedizione estero fino al deposito in Italia dove poi veniva rivenduta senza subire alcuna trasformazione sostanziale.