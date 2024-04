Ztl e permessi per i residenti. Ecco tutte le nuove modalità

C’è tempo fino a fine mese per rinnovare i permessi di ingresso nella ztl. Il contrassegno rilasciato lo scorso anno potrà essere utilizzato, quindi, fino al 30 aprile. I titolari di autorizzazione permanente dei settori di sosta residenti e ztl (categorie 1, 2, 4, 5 e 6 ), con scadenza annuale fissata al 31 dicembre – spiega una nota dell’amministrazione – , possono rinnovare il permesso accedendo al portale del servizio www.sostareapistoia.com Una volta iscritti sarà possibile richiedere il rinnovo senza obbligo di caricare alcun documento. Gli operatori verificheranno la correttezza dei dati e inoltreranno una mail per autorizzare il pagamento in una delle seguenti modalità: da portale con carta di credito, pagando un bollettino Pago Pa in uno degli esercenti che svolgono il servizio oppure fissando un appuntamento allo sportello di via Giuseppe Gentile 497. La stessa procedura è attiva per il rinnovo degli abbonamenti della sosta nei settori.

Per le autorizzazioni ztl categoria 3 (enti istituzionali), 7 (stampa e tv), 8 (aziende erogatrici di servizi di pubblica utilità e/o servizio porta valori) e mb (mercato bisettimanale) sarà necessario rivolgersi alla sede della Input srl, di via Gentile, sempre previo appuntamento. Per nuove emissioni di permessi ztl è possibile fissare un appuntamento con il personale presente allo sportello lasciando un messaggio in segreteria, scrivendo una email o chiamando il lunedì e il venerdì dalle 9 alle 12 e il mercoledì dalle 14 alle 17. Con questa nuova modalità, da ora in poi gli utenti iscritti al portale riceveranno un promemoria digitale prima della scadenza e potranno gestire, per il futuro, in piena autonomia i loro permessi, rinnovi o cambi di veicoli e targhe.