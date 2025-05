"Wolf Bic Day". Il grande giorno dell’inclusione

A un anno di distanza dalla prima, è tutto pronto per la seconda edizione del "Wolf Bic Day", torneo di basket in carrozzina cinque contro cinque, aperto a tutti. La manifestazione è in programma domani, sabato 31 maggio, dalle 15 alle 19 presso il palazzetto comunale Pertini di Bardalone ed è organizzata dal Wolf Basket Pistoia e dal Lions Club Abetone Montagna Pistoiese. "Ci tengo a sottolineare che l’evento è aperto alla cittadinanza intera, sia a quella con disabilità che a quella senza – afferma il responsabile di Wolf Basket, Alessandro Capecchi –. L’obiettivo è sensibilizzare le persone all’inclusione sociale e avvicinarle al mondo della disabilità. Vogliamo far capire che lo sport è un mezzo di socializzazione per tutti e che si può praticare una disciplina a livello agonistico anche se si hanno disabilità". Il Wolf Basket non è nuovo a queste iniziative. La società pistoiese, infatti, ha sempre dimostrato attenzione verso tematiche come l’inclusione e la promozione di attività sportive accessibili a tutti. In questi anni, è stato lanciato il progetto "No limits Basketball", che ha permesso la creazione di una squadra di basket in carrozzina, e quello "No Limits School", con attività nellle scuole della provincia. Inoltre, sono stati organizzati eventi come la prima edizione del "Wolf Bic Day" (sempre a Bardalone) e il "Torneo dell’inclusione". Non da meno l’impegno del Lions Club Abetone Montagna Pistoiese. "Si annuncia un pomeriggio di festa e ricco di emozioni – sottolinea il presidente Paolo Andreotti – Quando più associazioni lavorano per un fine del genere, non può che essere un successo. La condivisione è un valore fondamentale". La manifestazione è patrocinata dai Comuni di San Marcello Piteglio e Abetone Cutigliano.

Francesco Bocchini