Volontariato incontro con Giani

Domenico Giani, presidente della Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia ed ex capo della Gendarmeria Vaticana, sarà il protagonista di un incontro sul volontariato e i giovani in programma martedì 15 aprile, alle ore 21.15, nel salone parrocchiale di Montale. L’incontro, intitolato "Giovani+Gratuità=Volontariato" fa parte di un ciclo di serate sulle tematiche dell’educazione organizzato dalla prepositura di Montale in collaborazione col Circolo Arci di Montale, le società sportive Aurora e Virtus Montale e la cooperativa Educere. La presenza di una personalità del prestigio di Domenico Giani dà certamente lustro al progetto promosso dal preposto don Paolo Firindelli e rappresenta un’occasione da non perdere per la comunità di Montale.

La storia personale e professionale di Giani è ricca di impegni in incarichi di grande responsabilità e delicatezza prima nella Guardia di Finanza e nell’intelligence dello Stato italiano e poi come capo della sicurezza vaticana, incarico che ha tenuto per vent’anni, al servizio di tre papi. Questa intensa attività nell’ambito della sicurezza non gli ha mai impedito di mantenere un forte legame con il volontariato a partire dalla Misericordia di Arezzo di cui ha fatto parte fin da ragazzo.

Dal 2020 Giani è presidente di Eni Foundation e cura progetti umanitari e di solidarietà in diverse parti del mondo e dal 2021 presidente delle Misericordie italiane. Ha al suo attivo molte iniziative umanitarie di notevole rilevanza come una recente missione nella striscia di Gaza. L’ideale della pace ha animato da sempre il suo impegno come dimostra, tra le altre cose, il suo ruolo di cofondatore della associazione Rondine cittadella della pace.

Giacomo Bini