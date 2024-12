Volley Serie C donne. Pescia e Montebianco meritano applausi

La tredicesima giornata d’andata del girone B del campionato di serie C ha visto le splendide affermazioni del Delfino Pescia (3-1 casalingo al Porcari: 25-10, 23-25, 25-21, 25-21), del Montebianco Pieve a Nievole nel derby di Bottegone (3-0; 16, 18, 28) e del Blu Volley Quarrata a Donoratico (3-0; 19, 18, 22). In classifica, Pescia resta al comando assieme a Livorno con 31 punti; Pieve a Nievole è quinta a 23; Quarrata sesta a 21; il Volley Aglianese scivola al tredicesimo posto a quota 11, mentre Bottegone è quattordicesimo a 7. "È stata una bellissima prestazione di squadra – esulta da Pescia, la diesse Valentina Maltagliati –. Hanno giocato tutte a standard molto alti, sia tecnicamente che tatticamente. Abbiamo neutralizzato le attaccanti più forti di Porcari e questo è bastato. Dopo la sconfitta maturata giovedì scorso a Quarrata, è stata una reazione importante e di carattere. Il messaggio è chiaro: non molliamo".

G. B.