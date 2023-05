Volley Dinamo Camp con Vermiglio Il campione sarà direttore tecnico Riservato ai ragazzi dal 2006 al 2011

Un’esperienza fantastica per ragazzi e ragazze classi d’età 2006-2011. Gek Galanda amplia i suoi camp, aprendo alla pallavolo: dal 2 al 7 luglio prossimi, infatti, alla Dynamo Camp di Limestre, infatti, si terrà il "Volley Dynamo Sport Week", una settimana con il campione Valerio Vermiglio, nelle vesti di direttore tecnico e il suo bravissimo mental coach. In sostanza, un’occasione preziosa per chi già sa giocare a pallavolo, ma pure per chi non ha ancora iniziato a farlo, ma desidererebbe praticare questa splendida disciplina sportiva. Immersi nella natura, al fresco delle nostre montagne, una settimana di socializzazione, aggregazione e sport: gare, tornei, lezioni, spettacolo e divertimento. La possibilità di essere seguiti da un grande dello sport e di avere consigli e suggerimenti da autentici esperti su come approcciare tutte le sfaccettature del giocatore, dell’atleta. Il camp è stato dapprima presentato a Quarrata e poi al Long Beach di Pontelungo, alla presenza di giovani pallavolisti e pallavoliste di Avis Volley Pistoia e Mazzoni Pistoia, due delle tre società di pallavolo che fanno parte della Giorgio Tesi Junior (l’altra, è il Blu Volley Quarrata). Ai partecipanti al Camp sarà fornito il kit completo: ovvero la divisa ufficiale, premi e gadget, sacca sport, pallone e borraccia. Per ulteriori informazioni ed eventuali iscrizioni, è possibile chiamare i numeri di telefono 331 3472066 (Diletta) o 329 3458710 (Alessandro) o ancora visitare il sito internet www.gekgalandacamp.it oppure inviare una mail all’indirizzo di posta elettronica [email protected] Intanto, ieri si è svolto l’Open Day Volley Special Olimpics, a cura di Avis Volley Pistoia. Alla palestra Anna Frank di Pistoia hanno giocato assieme ragazzi con disabilità intellettive e relazionali e normodotati. Dal prossimo mese di settembre, la società presieduta da Claudia Galigani vorrebbe allestire squadre Special Olimpics, ovvero sestetti con 3 disabili e 3 normodotati, che svolgono il ruolo di tutor. Emozioni che fanno bene al cuore.

Gianluca Barni