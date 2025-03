Visite guidate e biglietto ridotto. Al museo con "Domenica più"

Tornano gli appuntamenti con le visite guidate "Domenica Più" rivolte, per questa nuova edizione, alla scoperta della mostra "Nuovi percorsi tra passato e futuro. 5 mostre per 1 sistema museale", promossa dal Sistema museale pistoiese - Simup e inaugurata il 7 febbraio scorso.

Un ciclo di visite guidate domenicali abbinate ad un servizio di bus navetta per visitare le cinque sedi della mostra ubicate tra Pistoia, Pescia e Monsummano Terme - per un totale di nove domeniche - dal mese di marzo al mese di giugno 2025.

La formula "Domenica Più" offre gratuitamente la visita guidata ad un museo oltre al servizio bus/navetta. L’ingresso ai musei è a pagamento solo dove previsto e per i possessori della Simup card è prevista una riduzione sul prezzo del biglietto.

Si parte domenica 9 marzo con la visita guidata al Museo di San Salvatore e Museo Civico d’arte antica a Pistoia. Il programma prevede la partenza alle ore 15 da Pescia, con eventuale fermata intermedia in Piazza Giusti a Monsummano Terme.

Al museo di San Salvatore è prevista la visita della mostra "Frammenti di storie. Archeologia dall’Antico Palazzo dei Vescovi" e al Museo Civico d’arte antica dell’esposizione "Dalla città al museo: la galleria illustre dell’Accademia di Scienze, Lettere e Arti a Pistoia nelle collezioni civiche". Il rientro su Pescia è previsto per le ore 19.

Domenica 16 marzo sarà la volta della visita guidata alla Gipsoteca Libero Andreotti a Pescia. La partenza è prevista per le ore 15 da Piazza San Francesco a Pistoia, anche in questo caso con eventuale fermata in Piazza Giusti a Monsummano Terme, per conoscere la mostra "Due secoli di disegno. Opere dalle collezioni civiche di Pescia".

La visita inizia alle ore 15:45 e il ritorno a Pistoia è in programma per le 18:30. Un viaggio nelle scienze, nelle lettere e nelle arti del territorio e nelle preziose collezioni civiche.

La settimana successiva, domenica 23 marzo, è in programma alle ore 15:45 la visita alla mostra "Il Tesoro di Maria Ss. della Fontenuova. Storia di una devozione secolare" al Museo della Città e del Territorio a Monsummano Terme, con partenza alle ore 15 da Pistoia e rientro per le ore 18:30.

