Visita all'Orto Botanico di Abetone, Escursioni, Caccia al Tesoro e Presentazione Libro

È piena stagione di visita all’Orto Botanico di Abetone, che dopo l’inaugurazione delle attività, il primo luglio continua nella proposta ‘mista’ destinata a diversi tipi di pubblico. Questa domenica (16 luglio) l’appuntamento guarda ai bambini tra i 6 e i 12 anni, con una caccia ai tesori dell’Orto (costo 5 euro a bambino; prenotazione obbligatoria). Si prosegue con altri eventi destinati stavolta al pubblico degli adulti: domenica 23 luglio (dalle 9 alle 15) escursione alla Riserva di Campolino con visita guidata all’Orto Botanico, in collaborazione con il Reparto Carabinieri Biodiversità di Pistoia. La difficoltà è media, la lunghezza di 12 chilometri e il dislivello di 700 metri; previsto pranzo al sacco. Costo di 10 euro a persona, prenotazione obbligatoria. Ancora un’escursione giovedì 27 luglio (ore 10.30 fino alle 15 circa) direzione Sassi Scritti con visita guidata all’Orto Botanico; si tratta di un trekking a anello di facile percorribilità e lunghezza di 5 chilometri. Pranzo al sacco, costo di 10 euro a persona. Chiude il mese, sabato 29 luglio alle 16.30 al Polo didattico di Fontana Vaccaia la presentazione del libro "Natura medica. Passato e futuro della medicina popolare" di Claudio Coppi (Metilene Edizioni, 2022). Il libro racconta dei tempi in cui la ‘farmacia’ si trovava dietro casa, quando cioè le piante a scopo curativo si raccoglievano nell’orto. L’ingresso alla presentazione è libero. Per tutti gli eventi che richiedono prenotazione è sufficiente chiamare il numero verde gratuito 800.974102.