Virus Dengue, torna l’emergenza: la disinfestazione casa per casa

Pistoia, 27 agosto 2023 – Il virus delle zanzare torna a fare paura. Ieri mattina è stata effettuata la disinfestazione di una vasta area abitata di Ponte alla Pergola, tra via Fiorentina e via delle Capanne Vecchie, dopo la segnalazione da parte dell’Asl di un caso di Dengue su una persona che era rientrata nella zona dopo aver effettuato un viaggio in un paese dell’area tropicale.

Dalle 8 di mattina la ditta incaricata dal Comune, la Salvambiente Servizi, insieme con la Polizia Municipale, ha svolto tutte le operazioni, con la massima collaborazione di residenti, che hanno aperto le porte agli addetti, per permettere la bonifica di giardini, terrazzi e zone all’aperto.

Per questo era stato raccomandato di liberare tutti gli spazi esterni e pertinenze dai giochi dei bambini, e da oggetti che potessero essere contaminati con le sostanze insetticide. Per chi avesse dimenticato di proteggere frutta e verdura, si raccomanda di aspettare 15 giorni prima di consumarla, e di lavarla abbondantemente e sbucciarla.

Le operazioni si sono svolte senza intoppi e si sono concluse entro le 11, come da programma. Presenti, insieme ai tecnici della ditta, gli agenti della Polizia Municipale di Pistoia, che hanno distribuito i volantini informativi ai residenti, contenenti le disposizioni utili per evitare il riformarsi dei focolai larvali. Precauzioni che dovranno essere mantenute per i prossimi quindici giorni, per scongiurare nuovi casi. Tra le precauzioni, quella di mantenere asciutto qualsiasi tipo di ristagno di acqua presente, come ad esempio in sottovasi, recipienti, cisterne, annaffiatoi, che dovranno essere eventualmente coperti con coperchi ermetici o reti antinsetto, mentre le caditoie nei cortili e nei giardini dovranno essere trattate periodicamente con prodotti antilarvali.

Dai primi controlli effettuati, sembra che il caso sia isolato e che non vi siano altre segnalazioni. Si tratterebbe di un’infezione contratta all’estero e dunque non riconducibile ad altri focolai nella nostra zona. Proprio per questo motivo, è particolarmente importante che siano seguite tutte le disposizioni date dalla Polizia Municipale. L’ultimo caso di Dengue risale a un anno fa, ad agosto del 2022, quando nel reparto di Malattie Infettive del San Jacopo, fu ricoverata un’anziana che aveva contratto l’infezione nella nostra provincia.