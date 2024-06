In attesa del Job Meeting che si terrà in presenza a Pisa il 27 novembre 2024, c’è un’altra data importante da segnare sul calendario per studenti e laureati in ingegneria. Mercoledì 19 giugno, infatti, si svolgerà il Virtual Job Meeting Engineering II, un evento dedicato all’orientamento al lavoro e all’incontro con le aziende, rivolto in particolare ai giovani ingegneri di tutta Italia. Questo evento rappresenta un’opportunità unica per entrare in contatto con alcune delle principali aziende del settore. Tra le imprese che parteciperanno al Job Meeting figurano nomi di rilievo come Terna, Leonardo, Ntt Data, Capgemini, Saipem, Daikin, Alten, Dgs, Eda Industries, Alse Accenture. Per tutti i candidati, l’accesso al Job Meeting è completamente gratuito. Per partecipare, è necessario registrarsi sul sito www.jobmeeting.it e caricare il proprio curriculum in formato pdf. Visitando gli stand virtuali delle aziende, il curriculum verrà automaticamente inviato in formato digitale, permettendo ai candidati di sostenere video-colloqui direttamente online. Per supportare i giovani ingegneri nella preparazione ai colloqui e nella valorizzazione delle proprie competenze, gli esperti di Job Meeting organizzano due webinar gratuiti il giorno prima dell’evento, il 18 giugno. Il primo webinar, previsto per le ore 15, sarà dedicato a come presentare efficacemente il curriculum e valorizzare le soft skills nel mercato del lavoro contemporaneo. Il secondo webinar, che inizierà alle ore 16, approfondirà gli step del colloquio di lavoro, fornendo trucchi e consigli utili ai candidati per affrontare al meglio il processo di selezione. Per partecipare ai webinar è necessario registrarsi anche in questo caso sul sito di Job Meeting.